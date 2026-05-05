Ponta: Voturile de la moțiune, mai ales contra USR / Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști / USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 22:13
Cuprins
  1. Ponta: Majoritatea voturilor de azi au fost împotriva miniștilor USR
  2. Ponta: USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare

Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a declarat că majoritatea voturilor de azi de la moțiunea de cenzură „nu au fost împotriva lui Ilie Bolojan, au fost împotriva miniștrilor USR”. El s-a arătat apoi convins că „USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare”. Ponta a mai spus că „domnul Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști” și dacă nu se eliberează, „PSD-ul poate să facă o altă majoritate, cu AUR sau cu alte partide”. În opinia sa, cea mai logică variantă de guvernare ar fi cea din trecut – PSD-PNL-UDMR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ponta: Majoritatea voturilor de azi au fost împotriva miniștilor USR

„Eu am votat moțiunea de cenzură. N-am votat guvernul care tocmai a fost demis, tocmai pentru că nu credeam că vor funcționa vreodată PSD cu USR împreună. Era foarte clar că trebuie o schimbare. Dar, în același timp, PSD a introdus moțiunea, AUR a susținut-o, rezultatul este chiar mult mai mult decât mă așteptam.

Cred că președintele țării trebuie să spună: ”dacă nu vă înțelegeți, o să dau mandatul de a forma guvernul partidului de pe primul loc, PSD, domnul Grindeanu are trei zile să facă guvernul”.

Cu ceea ce sunt total de acord din tot ce s-a spus în această zi este că nu ne putem permite să stăm săptămâni și luni de zile fără un guvern cu puteri depline. Sunt, într-adevăr, foarte multe lucruri de făcut într-o țară care este deja în criză, n-a intrat în criză azi, este într-o criză economică de durată și într-o lume care e într-o criză economică și politică de durată.

Vreau să vă spun – dacă aveți încredere că am stat în Parlament, îi cunosc pe parlamentari, îi urmăresc, am și o anumită experiență – majoritatea voturilor de astăzi nu au fost împotriva lui Ilie Bolojan, au fost împotriva miniștilor USR, care de-a lungul acestor 8-9 luni au reușit să-și facă o animozitate și în Parlament, cred că și în țară destul de mare, iar domnul Bolojan a fost luat ostatic cumva de USR. Asta se întâmplă și azi.

Eu cred în continuare că prima variantă, cea mai logică și care a funcționat ani de zile, PSD- PNL-UDMR, este prima variantă. Dacă cei de la PNL rămân prizonierii USR-ului, atunci PSD-ul poate să-și facă o altă majoritate, este îndreptățit în acest sens”, a declarat Victor Ponta.

Acesta a mai afirmat că președintele Nicușor Dan ar trebui luni să cheme partidele la consultări, să-l desemneze pe candidatul la funcția de premier și să-i dea un termen de 3-5 zile în care să vadă dacă are majoritate. „Tragerea de timp nu va favoriza pe nimeni”, a punctat fostul premier.

Ponta: USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare

„Domnul Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști, care USR-iști vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare. Ca să citez dintr-un USR-ist devenit celebru peste noapte, ”nici opărit cu apă fierbinte” ei nu pleacă de la guvernare. Dar acum sigur că i-au luat pe PNL ostatici ca nu cumva să se refacă PSD-PNL-UDMR.

Dar dacă (PNL-iștii) nu vor și rămân ostaticii USR-ului, repet, PSD-ul poate să facă o altă majoritate, cu AUR sau cu alte partide”, a insistat Victor Ponta.

El a mai precizat că, în opinia sa, „președintele Nicușor Dan își face propriu program și nu ține nici cu PSD”.

