B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta

Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta

Adrian A
06 mai 2026, 10:26
Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta
Sursă foto: nzz.ch

Poliția din landul german Renania de Nord-Westfalia a desfășurat miercuri dimineață raiduri simultane în opt orașe, într-o amplă operațiune împotriva unei rețele de extremă dreapta.

„Jung und Stark” („Tineri și Puternici”)

Perchezițiile vizează 10 suspecți, toți cetățeni germani, suspectați că fac parte din gruparea „Jung und Stark” („Tineri și Puternici”), considerată apropiată de mediile neo-naziste și de noile rețele radicale de tineret din Germania.

Potrivit surselor din domeniul securității citate de presa germană și de agenția DPA, unul dintre suspecți fusese deja plasat anterior în arest preventiv într-un alt dosar. Autoritățile încearcă acum să stabilească amploarea rețelei și eventualele conexiuni cu alte grupări de extremă dreapta active la nivel național.

Gruparea de extremă dreapta recruta tineri prin social media

Publicațiile germane notează că „Jung und Stark” face parte dintr-un nou val de organizații de extremă dreapta care recrutează în special adolescenți și tineri adulți prin platforme sociale, grupuri private online și întâlniri informale.

Anchetatorii suspectează că membrii grupării promovau mesaje violente, xenofbe și anti-democratice, iar unele dintre aceste rețele sunt investigate pentru tentative de intimidare, agresiuni și mobilizare violentă împotriva migranților sau a adversarilor politici.

Reuters relatează că, într-o operațiune paralelă la nivel federal, procurorii germani au efectuat percheziții în aproximativ 50 de locații din 12 landuri, vizând 36 de persoane suspectate de apartenență la două grupări de extremă dreapta: „Jung & Stark” și „Deutsche Jugend Voran”, cunoscută și sub numele „Neue Deutsche Welle”. Operațiunea a implicat peste 600 de polițiști federali și regionali, fără arestări imediate.

Germania se confruntă cu o creștere a violenței de extremă dreapta

Autoritățile germane avertizează că infracțiunile motivate de ideologia neo-nazistă și ultranaționalistă au crescut semnificativ începând din 2024, mai ales în rândul grupurilor foarte tinere.

Fenomenul este considerat unul dintre cele mai serioase riscuri interne de securitate, pe fondul ascensiunii politice a formațiunilor radicale și al unei radicalizări accelerate în mediul online. Poliția și serviciile de informații urmăresc în special rețelele informale care evită structurile clasice de partid și funcționează ca grupuri de mobilizare violentă.

Context politic tensionat

Operațiunea are loc într-un moment sensibil pentru Germania, unde partidul de extremă dreapta AfD se află la cote ridicate în sondaje, iar tema radicalizării tinerilor a devenit una centrală în dezbaterea publică.

În paralel, autoritățile federale au intensificat în ultimii ani acțiunile împotriva grupărilor extremiste, inclusiv a rețelelor neo-naziste, a mișcării Reichsbürger și a altor organizații suspectate că urmăresc subminarea ordinii constituționale.

Tags:
Citește și...
Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
Externe
Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest
Externe
Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest
OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
Externe
OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Externe
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Externe
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Externe
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Externe
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
Externe
Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Externe
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Externe
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Ultima oră
10:32 - Sfântul și Dreptul Iov, pomenit pe 6 mai. Povestea biblică a răbdării și credinței în fața suferinței
10:19 - Cupa Mondială din SUA se anunță un dezastru pentru industria turismului. Hotelierii se plâng de numărul mic de rezervări
09:58 - Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
09:51 - Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
09:43 - Ce poate și ce Nu poate face Guvernul Bolojan, după moțiunea de cenzură. Se poate ajunge la alegeri anticipate?
09:27 - Bulgaria, mai scumpă pentru turiștii români. Prețurile au explodat pe litoral după trecerea la euro
08:59 - Cu cine vrea PSD să facă un nou guvern, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Variantele luate în calcul (Surse)
08:57 - Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
08:45 - Ce poți mânca în loc de carne roșie. 4 alternative recomandate de nutriționiști pentru o dietă mai sănătoasă
08:31 - Ce decizie a luat Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură. Mesajul transmis în ședința PNL: „Să îi transmiteți domnului Grindeanu”