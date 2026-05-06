Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta

Poliția din landul german Renania de Nord-Westfalia a desfășurat miercuri dimineață raiduri simultane în opt orașe, într-o amplă operațiune împotriva unei rețele de extremă dreapta.

„Jung und Stark” („Tineri și Puternici”)

Perchezițiile vizează 10 suspecți, toți cetățeni germani, suspectați că fac parte din gruparea „Jung und Stark” („Tineri și Puternici”), considerată apropiată de mediile neo-naziste și de noile rețele radicale de tineret din Germania.

Potrivit surselor din domeniul securității citate de presa germană și de agenția DPA, unul dintre suspecți fusese deja plasat anterior în arest preventiv într-un alt dosar. Autoritățile încearcă acum să stabilească amploarea rețelei și eventualele conexiuni cu alte grupări de extremă dreapta active la nivel național.

Gruparea de extremă dreapta recruta tineri prin social media

notează că „Jung und Stark” face parte dintr-un nou val de organizații de extremă dreapta care recrutează în special adolescenți și tineri adulți prin platforme sociale, grupuri private online și întâlniri informale.

Anchetatorii suspectează că membrii grupării promovau mesaje violente, xenofbe și anti-democratice, iar unele dintre aceste rețele sunt investigate pentru tentative de intimidare, agresiuni și mobilizare violentă împotriva migranților sau a adversarilor politici.

Reuters relatează că, într-o operațiune paralelă la nivel federal, procurorii germani au efectuat percheziții în aproximativ 50 de locații din 12 landuri, vizând 36 de persoane suspectate de apartenență la două grupări de extremă dreapta: „Jung & Stark” și „Deutsche Jugend Voran”, cunoscută și sub numele „Neue Deutsche Welle”. Operațiunea a implicat peste 600 de polițiști federali și regionali, fără arestări imediate.

Germania se confruntă cu o creștere a violenței de extremă dreapta

Autoritățile germane avertizează că infracțiunile motivate de ideologia neo-nazistă și ultranaționalistă au crescut semnificativ începând din 2024, mai ales în rândul grupurilor foarte tinere.

Fenomenul este considerat unul dintre cele mai serioase riscuri interne de securitate, pe fondul ascensiunii politice a formațiunilor radicale și al unei radicalizări accelerate în mediul online. Poliția și serviciile de informații urmăresc în special rețelele informale care evită structurile clasice de partid și funcționează ca grupuri de mobilizare violentă.

Context politic tensionat

Operațiunea are loc într-un moment sensibil pentru , unde partidul de extremă dreapta AfD se află la cote ridicate în sondaje, iar tema radicalizării tinerilor a devenit una centrală în dezbaterea publică.

În paralel, autoritățile federale au intensificat în ultimii ani acțiunile împotriva grupărilor extremiste, inclusiv a rețelelor neo-naziste, a mișcării Reichsbürger și a altor organizații suspectate că urmăresc subminarea ordinii constituționale.