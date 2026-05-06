Guvern interimar la Palatul Victoria. Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează în prezent cu atribuții limitate, după ce moțiunea de cenzură adoptată pe 5 mai 2026 a pus capăt mandatului politic deplin al Executivului. Inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România, moțiunea a fost votată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și 3 voturi anulate.

Din acest moment, Cabinetul rămâne la Palatul Victoria doar pentru a gestiona activitățile curente ale statului, până la învestirea unui nou Guvern, potrivit .

Ce atribuții mai are Guvernul Bolojan după demitere

Chiar și fără susținere politică, poate continua să funcționeze, însă într-un cadru strict limitat. Premierul poate convoca și conduce ședințele de Guvern, coordonează activitatea miniștrilor și asigură funcționarea instituțiilor publice.

De asemenea, Guvernul poate lua decizii administrative esențiale, precum plata cheltuielilor curente, aplicarea bugetului deja aprobat sau menținerea serviciilor publice în funcțiune. Constituția definește acest rol prin noțiunea de „administrare a treburilor publice”.

Ce nu mai poate face Executivul interimar

La fel de important este și ceea ce Guvernul nu mai poate face în această perioadă. Potrivit Codului administrativ, după încetarea mandatului, Executivul nu mai are voie să promoveze politici noi.

Astfel, nu pot fi adoptate ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nici nu pot fi inițiate proiecte de lege. În practică, acest lucru înseamnă blocarea reformelor majore, a modificărilor fiscale sau a altor măsuri care ar necesita sprijin parlamentar și asumare politică.

Cât timp poate rămâne Ilie Bolojan premier interimar

Deși procedura pentru desemnarea unui nou premier a fost declanșată, formarea rapidă a unui nou Guvern nu este garantată. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea mai întâi consultări informale cu partidele, înaintea celor oficiale, și a exclus varianta alegerilor anticipate în acest moment.

Negocierile politice se anunță complicate. PSD ar prefera o nouă formulă de guvernare alături de PNL, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. În același timp, PNL și USR nu par dispuse să revină într-o coaliție cu social-democrații.

În lipsa unei majorități clare, Ilie Bolojan poate rămâne la conducerea unui Guvern interimar pentru o perioadă mai lungă. Un precedent relevant este cel din 2009, când Executivul condus de Emil Boc a funcționat în regim interimar timp de aproximativ 71 de zile.

Cum se formează un nou Guvern

Potrivit Constituției, președintele României trebuie să consulte partidul sau alianța care deține majoritatea absolută în Parlament. Dacă nu există o astfel de majoritate, sunt chemate la consultări toate partidele parlamentare.

Ulterior, șeful statului desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului.

Se poate ajunge la alegeri anticipate?

În cazul în care negocierile politice eșuează, Constituția permite declanșarea alegerilor anticipate, însă doar în condiții stricte. Parlamentul trebuie să respingă cel puțin două propuneri de Guvern, iar termenul de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură să fie depășit.

Chiar și în aceste condiții, dizolvarea Parlamentului rămâne o opțiune la latitudinea președintelui, nu o obligație.