Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan

Adrian Teampău
06 mai 2026, 09:51
Crin Antonescu, fost candidat la prezidențiale din partea PNL, PSD și UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Crin Antonescu, despre moțiunea de cenzură
  2. Cultul personalității la Ilie Bolojan
  3. Ce este cultul personalității pe care îl sugerează Crin Antonescu

Crin Antonescu a comentat situația din PNL, în contextul demiterii guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. El a profețit declinul partidului și a criticat cultul personalității cultivat în cazul premierului demis. 

Crin Antonescu, despre moțiunea de cenzură

Fostul lider PNL, și candidat la alegerile prezidențiale din 2025, a comentat eșecul echipei Bolojan la moțiunea de cenzură. El a descris votul prin care a fost demis guvernul drept „spectaculos și decisiv”. Pe de altă parte, Crin Antonescu a avertizat cu privire la cererea lui Ilie Bolojan ca partidul să treacă în opoziție, comparând situația cu traversarea deșertului de către poporul biblic, sub conducerea lui Moise.

„Pe de o parte, am o moțiune de cenzură în care Parlamentul României (…) l-a copleșit, ca să spun așa, cu un vot record pe domnul Bolojan. Pe partea cealaltă, domnul Bolojan și cei din jurul său, Partidul Național Liberal, o majoritate – că o fi statutară, nu o fi statutară, să fim serioși. Ce-ți mai trebuie statut când ești Bolojan? (…) Și îi invit acum pe PNL-iști la traversarea deșertului cam în doi ani, nu 20, sau 40, pardon, cum spunea cine spunea, domnul Belu cred, domnule, deșert-deșert, să vedem”, a spus Antonescu, la Realitatea Plus.

În opinia sa, sub conducerea premierului demis, PNL va intra în declin și, posibil, va dispărea de pe scena politică. El nu consideră că alianța reformatoare pe care o propune va avea succes, în ciuda optimismului bazat pe o campanie de propagandă intensă care construiește cultul personalității lui Ilie Bolojan.

„Eu cred că pentru domnul Bolojan drumul era desenat. Cred că despre Partidul Național Liberal o să mai vorbim așa pe la ore de istorie, eventual. Pentru că, de fapt, domnului Bolojan, de mult Partidul Național Liberal i-a rămas mic”, a mai comentat Antonescu.

Cultul personalității la Ilie Bolojan

Fostul președinte PNL a denunțat cultul personalității care a fost creat în cazul lui Ilie Bolojan. În aceeași intervenție, Crin Antonescu a apreciat situația din PNL drept un spectacol de teatru „de o intensitate și de o amploare nouă”.

„Da, sunt amuzat pentru că am mai văzut câte ceva din piesele astea. Trebuie să recunosc că acum se joacă ceva nou, de o intensitate și de o amploare nouă. Mă gândesc așa că, bietul domn Traian Băsescu, cât l-au lăudat, pe bună dreptate, tot aceiași propagandiști, grosso modo, erau.., domnule, dar nu l-au comparat niciodată cu Regina Maria, nu l-au comparat cu Brătianu.

Ce să mai vorbim de Moise. Mai era loc și pentru Coposu, puțin.  Acum este începutul lumii, Bolojan, și toți ceilalți netrebnici care îl împiedică să facă reforme, să stârpească corupția și, pe scurt, să facă din această țară a noastră ceva frumos așa ca la Oradea”, a mai comentat fostul prezidențiabil.

Ce este cultul personalității pe care îl sugerează Crin Antonescu

Conform definițiilor recunoscute, cultul personalității reprezintă venerarea excesivă și adesea forțată a unui lider politic. Acesta este transformat într-o figură cvasi-divină sau infailibilă în ochii populației. Este un instrument de propagandă, utilizat predominant în regimurile totalitare și dictatoriale pentru a consolida puterea liderului și pentru a elimina opoziția.

Despre cultul personalității în cazul lui Ilie Bolojan a vorbit politologul Cristian Pârvulescu, într-un interviu pentru Ziare.com. Potrivit spuselor sale, acesta are la bază o campanie profesionistă de promovare, la care s-a lucrat de mai multă vreme. Potrivit reputatului politolog, este vorba despre același tip de campanie care a stat, anterior, la promovarea imaginii lui Klaus Iohannis, un alt primar de succes ajuns la conducerea țării.

„Este o campanie pe care a început-o de mult timp. Are legătură cu măsurile, are legătură cu imaginea pe care și-a creat-o. Din punctul meu de vedere este evident că această campanie este o campanie pe care a pregătit-o din vreme cu echipe de specialiști. Nu acum ni se prezintă salvatorul Ilie Bolojan.

Salvatorul Ilie Bolojan este o posibilitate care ni se vântură de foarte multă vreme. Așa cum Klaus Iohannis părea să fie un salvator, germanul de la Sibiu care a avut rezultate foarte bune și care vine la București ca să rezolve problema, exact același sistem a fost folosit și în cazul lui Bolojan, doar că de data asta nu mai e german, ceea ce deja este excepțional. Este român, este de la Oradea, așa a transformat orașul și chiar județul, a dovedit calitățile politicilor de austeritate”, susține Cristian Pîrvulescu.

