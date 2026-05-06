Miercuri aduce o vreme în general frumoasă în , cu temperaturi de vară în unele regiuni, dar și zone unde valorile rămân mai scăzute, în special la malul mării.

Temperaturile urcă până la 29 de grade în vest și centru

În cea mai mare parte a țării, vremea se menține caldă, iar în unele zone chiar deosebit de plăcută pentru această perioadă, conform ANM.

În Transilvania și în nordul regiunii, temperaturile pot ajunge până la 29 de grade, valori mai degrabă specifice unei zile de vară. Și în vestul țării se anunță maxime de până la 28 de grade, cu cer variabil și mult soare.

Răcoare pe litoral

În contrast, pe litoral vremea rămâne mult mai răcoroasă. La orele prânzului, temperaturile abia ajung la 15–16 grade, departe de valorile din restul țării.

Chiar dacă cerul rămâne în mare parte senin în est și sud-est, vântul de la malul mării va accentua senzația de frig.

Soare în majoritatea regiunilor

În zone precum Dobrogea și Bărăgan, ziua aduce vreme frumoasă, cu mult soare și vânt slab până la moderat. Temperaturile ajung în jur de 22 de grade în Bărăgan, însă pe litoral rămân semnificativ mai scăzute.

Și în Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească, cu atmosferă predominant însorită, dar nu sunt excluse averse izolate.

Condiții variabile în nord și la munte

În nordul Moldovei și în Bucovina, ziua este una plăcută, cu soare și câțiva nori, iar temperaturile se mențin peste media perioadei.

La munte, în special în Carpați, apar condiții de instabilitate. După-amiaza pot apărea averse izolate și chiar descărcări electrice, în special în Carpații Meridionali.

Vreme bună în București

În București, miercuri aduce încă o zi frumoasă, cu cer senin și temperaturi în creștere. La amiază se vor înregistra în jur de 26 de grade, iar noaptea rămâne blândă, cu minime de aproximativ 12 grade.