Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat că partidul va intra în Opoziție. Hotărârea a fost luată în cadrul unei ședințe a conducerii lărgite a formațiunii. „Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare”, a punctat și Ilie Bolojan, președintele PNL.
Premierul demis Ilie Bolojan a făcut declarații după ședința în care liberalii au discutat ce vor face acum că a picat Guvernul prin moțiune de cenzură:
- Am adoptat următoarea decizie pe care domnul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, o să o citească. A fost o dezbatere lungă au fost discuții legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre.
- Și prin decizia de astăzi PNL, confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
Ciprian Ciucu a anunțat apoi rezultatele discuțiilor din PNL:
- Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de PSD și AUR, prin care s-a creat, de fapt, o nouă majoritate parlamentară, PNL, în acord cu deciziile statutare adoptate anterior, ca răspuns la criza politică declanșată de către PSD, adoptă prezenta decizie:
- Punctul 1. Clarificarea responsabilității politice. Criza politică a fost generată de către PSD prin boicotarea sistematică a programului de guvernare, la negocierea și adoptarea căreia a participat în mod direct. Reformele asumate în acest program de guvernare către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de către liderii social-democrații. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. La inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică în egală măsură cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.
- Punctul 2. Asumarea guvernării de către noua majoritate creată de către PSD. PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi împreună cu AUR a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere așa cum a făcut în ultimele luni.
- În condiții în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate și nici partenerii de coaliție și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.
- Punctul 3. În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în Opoziție, explicitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
- Punctul 4. Partidul Național Liberal își reafirmă angajamentele pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare. Finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor, susținerea programului de relansare economică, programul SAFE, procesul de aderare la OECD și menținerea echilibre lor bugetare