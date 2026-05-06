B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cu cine vrea PSD să facă un nou guvern, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Variantele luate în calcul (Surse)

Cu cine vrea PSD să facă un nou guvern, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Variantele luate în calcul (Surse)

Ana Maria
06 mai 2026, 08:59
Cu cine vrea PSD să facă un nou guvern, după căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Variantele luate în calcul (Surse)
Claudiu Manda și Sorin Grindeanu de la PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce ia PSD în calcul o alianță cu UDMR și grupurile mici
  2. PSD caută aliați pentru noul Guvern. Ce probleme are UDMR înaintea unei decizii
  3. Ce poziții au PNL, USR, AUR și Nicușor Dan

PSD caută aliați pentru noul Guvern. Social democrații încearcă să găsească o formulă de guvernare după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar una dintre variantele discutate în partid vizează o posibilă coaliție cu UDMR, grupul minorităților naționale și alte formațiuni parlamentare mici, precum PACE, potrivit G4Media.

Social-democrații caută soluții pentru a construi o majoritate funcțională în Parlament, în condițiile în care relațiile cu PNL și USR s-au deteriorat puternic după moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan.

De ce ia PSD în calcul o alianță cu UDMR și grupurile mici

În interiorul PSD sunt analizate mai multe scenarii politice, iar unul dintre acestea presupune formarea unei majorități fără PNL și USR. Discuțiile au apărut după ce liberalii și reprezentanții USR au transmis public că nu mai vor o formulă de guvernare alături de partidul condus de Sorin Grindeanu.

Ruptura s-a produs după colaborarea dintre PSD și AUR pentru moțiunea de cenzură, care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit surselor politice, social-democrații încearcă acum să adune suficiente voturi pentru a susține un nou Cabinet, iar sprijinul UDMR și al grupurilor parlamentare mai mici este considerat esențial într-un astfel de scenariu.

Potrivit Antena 3 CNN, PSD ia în calcul mai multe variante:

Variante de guvern luate în calcul de PSD

  • PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PNL;
  • PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PSD;
  • PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier tehnocrat;
  • PSD-UDMR-minorități-parlamentari din POT, PACE, SOS sau neafiliați;
  • PNL-USR minoritar;

PSD caută aliați pentru noul Guvern. Ce probleme are UDMR înaintea unei decizii

În același timp, liderii UDMR nu ar fi decis, încă, dacă vor continua la guvernare într-o formulă dominată de PSD. Formațiunea care reprezintă minoritatea maghiară traversează o perioadă complicată și din perspectiva imaginii publice, după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria.

În acest context, UDMR analizează cu prudență viitorul politic și posibilele alianțe de la București.

Ce poziții au PNL, USR, AUR și Nicușor Dan

După succesul moțiunii de cenzură, liderii PNL și USR au cerut PSD să își asume guvernarea împreună cu AUR, invocând noua majoritate formată în Parlament la votul împotriva Guvernului Bolojan.

La rândul său, George Simion, liderul partidului extremist AUR, a declarat marți că nu susține varianta unui premier PSD.

Totodată, președintele Nicușor Dan a transmis în două intervenții publice că nu va nominaliza un prim-ministru susținut de AUR.

Criza politică s-a adâncit după ce PSD a decis să rupă protocolul coaliției cu PNL, USR și UDMR, să iasă de la guvernare și, ulterior, să voteze moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

Tags:
Citește și...
Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
Politică
Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
Ce poate și ce Nu poate face Guvernul Bolojan, după moțiunea de cenzură. Se poate ajunge la alegeri anticipate?
Politică
Ce poate și ce Nu poate face Guvernul Bolojan, după moțiunea de cenzură. Se poate ajunge la alegeri anticipate?
Ce decizie a luat Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură. Mesajul transmis în ședința PNL: „Să îi transmiteți domnului Grindeanu”
Politică
Ce decizie a luat Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură. Mesajul transmis în ședința PNL: „Să îi transmiteți domnului Grindeanu”
Orban: „Decizia PNL e corectă. Cum să mai ai încredere în PSD? Predoiu să înțeleagă că nu s-a născut cu scaunul de ministru sub fund”. Ce spune despre Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Orban: „Decizia PNL e corectă. Cum să mai ai încredere în PSD? Predoiu să înțeleagă că nu s-a născut cu scaunul de ministru sub fund”. Ce spune despre Nicușor Dan (VIDEO)
Piperea (AUR): Mai rămân la putere UDMR, Pîslaru și Gheorghiu. Nu știu cum va rezolva această ecuație cu 14 necunoscute matematicianul domn președinte, dar se pare că are toate soluțiile, le cară cu el în rucsac (VIDEO)
Politică
Piperea (AUR): Mai rămân la putere UDMR, Pîslaru și Gheorghiu. Nu știu cum va rezolva această ecuație cu 14 necunoscute matematicianul domn președinte, dar se pare că are toate soluțiile, le cară cu el în rucsac (VIDEO)
Ponta: Voturile de la moțiune, mai ales contra USR / Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști / USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare (VIDEO)
Politică
Ponta: Voturile de la moțiune, mai ales contra USR / Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști / USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare (VIDEO)
PNL a decis să intre în Opoziție. Ciucu: PSD să-și asume guvernarea, acum că a construit o nouă majoritate cu AUR (VIDEO)
Politică
PNL a decis să intre în Opoziție. Ciucu: PSD să-și asume guvernarea, acum că a construit o nouă majoritate cu AUR (VIDEO)
Simion: „Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”. Critici pentru UDMR (VIDEO)
Politică
Simion: „Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”. Critici pentru UDMR (VIDEO)
Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
Politică
Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
Politică
Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
Ultima oră
10:32 - Sfântul și Dreptul Iov, pomenit pe 6 mai. Povestea biblică a răbdării și credinței în fața suferinței
10:26 - Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta
10:19 - Cupa Mondială din SUA se anunță un dezastru pentru industria turismului. Hotelierii se plâng de numărul mic de rezervări
09:58 - Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
09:51 - Crin Antonescu profețește declinul PNL. Fostul lider liberal denunță cultul personalității în cazul lui Bolojan
09:43 - Ce poate și ce Nu poate face Guvernul Bolojan, după moțiunea de cenzură. Se poate ajunge la alegeri anticipate?
09:27 - Bulgaria, mai scumpă pentru turiștii români. Prețurile au explodat pe litoral după trecerea la euro
08:57 - Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
08:45 - Ce poți mânca în loc de carne roșie. 4 alternative recomandate de nutriționiști pentru o dietă mai sănătoasă
08:31 - Ce decizie a luat Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură. Mesajul transmis în ședința PNL: „Să îi transmiteți domnului Grindeanu”