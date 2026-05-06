PSD caută aliați pentru noul Guvern. Social democrații încearcă să găsească o formulă de guvernare după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar una dintre variantele discutate în partid vizează o posibilă coaliție cu UDMR, grupul minorităților naționale și alte formațiuni parlamentare mici, precum PACE, potrivit .

Social-democrații caută soluții pentru a construi o majoritate funcțională în Parlament, în condițiile în care relațiile cu PNL și USR s-au deteriorat puternic după depusă împotriva Guvernului Bolojan.

De ce ia PSD în calcul o alianță cu UDMR și grupurile mici

În interiorul PSD sunt analizate mai multe scenarii politice, iar unul dintre acestea presupune formarea unei majorități fără PNL și USR. Discuțiile au apărut după ce liberalii și reprezentanții USR au transmis public că nu mai vor o formulă de guvernare alături de partidul condus de Sorin Grindeanu.

Ruptura s-a produs după colaborarea dintre PSD și AUR pentru moțiunea de cenzură, care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit surselor politice, social-democrații încearcă acum să adune suficiente voturi pentru a susține un nou Cabinet, iar sprijinul UDMR și al grupurilor parlamentare mai mici este considerat esențial într-un astfel de scenariu.

Potrivit , PSD ia în calcul mai multe variante:

Variante de guvern luate în calcul de PSD

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PNL;

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PSD;

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier tehnocrat;

PSD-UDMR-minorități-parlamentari din POT, PACE, SOS sau neafiliați;

PNL-USR minoritar;

PSD caută aliați pentru noul Guvern. Ce probleme are UDMR înaintea unei decizii

În același timp, liderii UDMR nu ar fi decis, încă, dacă vor continua la guvernare într-o formulă dominată de PSD. Formațiunea care reprezintă minoritatea maghiară traversează o perioadă complicată și din perspectiva imaginii publice, după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria.

În acest context, UDMR analizează cu prudență viitorul politic și posibilele alianțe de la București.

Ce poziții au PNL, USR, AUR și Nicușor Dan

După succesul moțiunii de cenzură, liderii PNL și USR au cerut PSD să își asume guvernarea împreună cu AUR, invocând noua majoritate formată în Parlament la votul împotriva Guvernului Bolojan.

La rândul său, George Simion, liderul partidului extremist AUR, a declarat marți că nu susține varianta unui premier PSD.

Totodată, președintele Nicușor Dan a transmis în două intervenții publice că nu va nominaliza un prim-ministru susținut de AUR.

Criza politică s-a adâncit după ce PSD a decis să rupă protocolul coaliției cu PNL, USR și UDMR, să iasă de la guvernare și, ulterior, să voteze moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.