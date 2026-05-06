Prețul kerosenului se dublează. Companiile aeriene reduc zborurile și scumpesc biletele

Industria aviatică globală resimte presiuni după o creștere rapidă a prețului combustibilului pentru avioane, alimentată de conflictul cu Iranul și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz. Iar companii precum Lufthansa, Spirit Airlines, Virgin Atlantic și International Airlines Group reduc zborurile și scumpesc biletele.

De ce s-a scumpit combustibilul?

Creșterea tarifelor pentru kerosen este legată direct de agravarea conflictului cu Iranul și de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, care afectează fluxurile comerciale de hidrocarburi, a menționat . Această instabilitate regională a contribuit la creșterea rapidă a prețului, potrivit estimărilor experților.

Potrivit unor estimări ale specialiștilor de la Imperial College London, prețul kerosenului s-a dublat în ultimele două luni. În plus, aproximativ 41% din combustibilul aviatic utilizat în Europa tranzitează zona Golfului, ceea ce amplifică vulnerabilitatea pieței. Deși nu există riscul iminent al unei penurii globale, costurile ridicate încep deja să se reflecte în prețurile biletelor, iar analiștii avertizează că efectele ar putea persista pe termen lung.

Se reduc zborurile, se scumpesc biletele

Mai mulți operatori au început să își reajusteze rețelele și oferta. Prectic își anulează zborurile și biletele sunt tot mai scumpe.

, iar Spirit Airlines și-a încetat operațiunile. Virgin Atlantic și International Airlines Group au semnalat intenția de a transfera o parte din costuri către pasageri prin scumpirea biletelor.

Operatorii utilizează contracte de hedging pentru a fixa prețul combustibilului pe termen mediu, însă aceste instrumente sunt descrise ca soluții temporare. Comportamentul consumatorilor se schimbă deja: turiștii aleg destinații mai apropiate sau amână călătoriile, iar industria turismului observă o mutare a cererii către rute considerate mai accesibile și mai sigure.

Ce alternative energetice există

Scumpirea combustibililor fosili stimulează discuțiile despre tranziție către combustibili sintetici și hidrogen. Companii precum Rolls-Royce testează deja tehnologii alternative pentru aviație, însă costurile rămân un obstacol major în adoptarea pe scară largă.

Combustibilii sintetici sunt în prezent de câteva ori mai scumpi decât kerosenul tradițional, iar infrastructura necesară pentru producție și distribuție lipsește aproape complet. Specialiștii estimează că transformarea industriei ar putea dura decenii, deși crizele energetice pot accelera adoptarea dacă aceste soluții devin viabile din punct de vedere economic. Pe termen lung, există riscul ca zborurile să devină din nou un serviciu mai puțin accesibil, iar efectele scumpirii energiei se extind și asupra economiilor dependente de importuri și lanțurilor globale de aprovizionare.