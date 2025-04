Ce s-a întâmplat la CAB în conflictul din USR. Lasconi: Am încredere în instanță și cred că voi câștiga. O mână de oameni au făcut foarte mult rău partidului (VIDEO)

Elena Lasconi a povestit miercuri seară, pentru B1 TV, cum a evoluat conflictul dintre ea și ceilalți lideri USR la Curtea de Apel București (CAB). Instanța urmează să decidă dacă USR va putea să-i facă sau nu campanie lui Nicușor Dan. Lasconi spune că nu și ea e candidata partidului la prezidențiale, Biroul Electoral Central (BEC) , deoarece fondurile de campanie nu pot fi transferate de la un candidat la altul, iar ceilalți lideri USR insistă că partidul trebuie să-i facă lui Dan campanie, pe motiv că el are cele mai multe șanse în competiția electorală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Lasconi, despre disputa din USR

„Era o doamnă judecător. A fost absolut hilar pentru că… Ce s-a întâmplat? Am auzit tot felul de discuții prin platouri în care se spunea că suntem procesomani și că ne dăm în judecată. Deci e o decizie a BEC și în instanță a apărut chipurile un avocat care reprezenta USR și același avocat îl reprezenta și pe Ionuț Moșteanu, care a atacat decizia BEC. Și eu eram cu avocatul meu, în calitate de președinte USR, că sunt singura persoană mandatată, singura care reprezintă USR, și eu spuneam că decizia BEC e corectă și atacam celelalte două contestații.

Această avocată a lucrat în Secretariatul general al USR și nu știu sigur dacă mai e membru USR. Ea a reprezentat USR și a spus în fața dnei judecător că Biroul Național a desemnat secretarul general să semneze și că i-au făcut contract pentru a reprezenta USR. Și noi am explicat că USR nu poate fi reprezentat, conform statutului, decât de președinte.

Eu mă aștept să mi se facă dreptate.

Am încredere în instanță și cred că voi câștiga, că decizia BEC va rămâne în picioare – că USR nu are voie să facă campanie pentru un alt candidat. S-a ajuns aici din cauză că o mână de oameni, 16 oameni împreună cu secretarul general, partidului. Eu îi asigur pe colegii mei, că avem peste 20.000 de membri, că vom lupta să se facă dreptate, că noi suntem aici pentru niște valori și principii. Eu pentru asta lupt. Sper să am câștig de cauză”, a declarat Elena Lasconi.

Lasconi: Eu sunt reprezentantul legal al USR

Aceasta a precizat apoi că azi la instanță au mai venit Radu Mihaiu, Irinel Darău, secretarul general Ciprian Necula și „nu mai știu, pentru că se auzea foarte încet și eu eram atentă la ce discuta dna jduecător, procurorul și cei doi avocați”.

Elena Lasconi a mai spus că a luat și ea cuvântul „pentru că-mi doream ca dna judecător să înțeleagă foarte bine cum stă bucătăria noastră internă; cred că înțelege toată lumea că eu sunt președintele partidului și eu sunt reprezentantul legal al partidului”.