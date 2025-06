Ciprian Ciucu, la ședința Consiliului Național al PNL: „Am asumat guvernarea printr-un gest de responsabilitate” / „România nu are o criză economică, are o criză bugetară la care și noi am contribuit”

Conducerea PNL s-a reunit sâmbătă pentru ședința Consiliului Național. Principalul obiectiv de pe agenda liberalilor este votarea noului Statut al partidului, concentrându-se pe descentralizarea procesului decizional și descentralizarea alegerilor din cadrul partidului, mai mult de două treimi urmând să fie aleasă de către reprezentanți ai regiunilor, nu de către Congres. Astfel, se urmărește obținerea unei conduceri mai flexibile, consolidarea valorilor partidului liberal-conservator, care să susţină în egală măsură modernizarea în toate domeniile și păstrarea tradiţiilor şi identităţii naţionale. Aceste schimbări al structurii partidului au rolul de a pregăti Congresului din luna iulie.

În cadrul ședinței de întrunire a Consiliului Național al PNL, prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu și primarul Sectorului 6, a vorbit despre situația economică actuală a României și despre responsabilitatea pe care partidul liberalilor și-a asumat-o atunci când a acceptat să intre la guvernare, dar mai ales când a acceptat funcția de prim-ministru.

De asemenea, Ciprian Ciucu și-a asumat public faptul că și PNL a avut o contribuție la deficitul bugetar al României, cum a avut o contribuție și la adoptarea unor măsuri drastice de reducere a deficitului.

„Pentru că suntem într-o ecuație la guvernare în care ne-am asumat, prin președintele nostru, președintele Ilie Bolojan, funcția de prim-ministru. Am asumat guvernarea printr-un gest de răspuns, de responsabilitate, dar care vine după o perioadă de timp nu foarte lungă, nici foarte scurtă, în care și noi am fost responsabili de și de ceea ce s-a întâmplat cu bugetul țării.

Dar România nu are o criză economică, Doamne ferește să o aibă, dar are o criză bugetară la care și noi am contribuit. Din nefericire sau poate din fericire pentru noi, am fost singurii care am recunoscut acest lucru, că am avut o contribuție nu foarte bună sau nu foarte potrivită în ceea ce înseamnă guvernarea trecută.

Am fost printre cei care au fost la masă atunci când s-au luat decizii care au dus la această situație, de a avea un Guvern care trebuie să facă niște reforme care sunt dure. Un Guvern despre care se vorbește încă de la început ca despre un guvern de sacrificiu”, a spus Ciprian Ciucu, în cadrul ședinței Consiliului Național al PNL.

„Am fost singurul partid care și-a schimbat conducerea”

Ciprian Ciucu a adus aminte și de faptul că PNL a fost singurul partid care, după pierderea alegerilor prezidențiale, și-a schimbat conducerea. Această decizie, potrivit prim-vicepreședintelui PNL, a ajutat la recâștigarea încrederii cetățenilor și redobândirea relevanței.

„Am fost și singurul partid care, imediat după ce am pierdut alegerile prezidențiale, și-a schimbat conducerea. Ceea ce a adus aminte o creștere de câteva procente importante, care ne-a permis să fim în continuare relevanți, prin venirea președintelui Ilie Bolojan”, a continuat prim-vicepreședintele PNL.

În discursul său, Ciprian Ciucu a făcut trimitere și la oponenții lor politici, despre care a susținut că sunt nedeslipiți de telefoanele lor mobile, agresivi și au foame de putere.

„Mai avem noi ce oferi astăzi României? De ce vrem să fim la putere? De ce vrem să guvernăm pentru concurenții noștri, cei care stau toată ziua cu telefoanele în ochi, foarte agresivi?

Dar vedem că în zona aceea, în special în zona partidelor extremist o numesc o foame de putere. Ei știu că vor să ne dea pe noi la o parte, să vină ei. Evident că nu sunt la fel de bine pregătiți ca noi”, a mai spus Ciprian Ciucu.