O bătrână dispărută după ce a plecat la cules de ciuperci a fost găsită în viață, la kilometri distanță de casă. Doi câini i-au fost alături și au ajutat-o să supraviețuiască nopților reci.
O femeie de 94 de ani din județul Botoșani a fost dată dispărută după ce a plecat de acasă, sâmbătă la prânz, pentru a culege ciuperci și urzici, conform Știrile ProTv.
Camerele de supraveghere din gospodărie au surprins momentul în care bătrâna a ieșit pe poartă cu o sacoșă în mână. Doi dintre câinii pe care îi creștea au urmat-o.
Fiul acesteia a alertat autoritățile prin apel la 112, după ce femeia nu s-a mai întors acasă.
Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și voluntari au participat la operațiunea de căutare. Echipele au verificat aproximativ 300 de hectare de teren dificil, într-o cursă contra cronometru.
După două zile de căutări intense, femeia a fost găsită în viață într-o pădure din apropierea localității Concești, la aproximativ 5 kilometri de casă.
Potrivit salvatorilor, bătrâna era conștientă în momentul în care a fost găsită și a fost preluată de un echipaj medical pentru evaluare.
Un rol esențial în supraviețuirea ei l-au avut cei doi câini care au însoțit-o. Aceștia au ajutat-o să facă față nopților friguroase și au protejat-o de eventuale pericole din pădure.
Femeia le-a spus polițiștilor că s-a rătăcit și nu a mai reușit să găsească drumul spre casă.
Deși a petrecut trei zile și două nopți fără hrană și apă, femeia a reușit să reziste până la sosirea echipelor de salvare.
Cazul a fost considerat de mulți un adevărat miracol, dar și o dovadă a importanței intervenției rapide a autorităților și a solidarității comunității.