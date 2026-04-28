O bătrână dispărută după ce a plecat la cules de a fost găsită în viață, la kilometri distanță de casă. Doi câini i-au fost alături și au ajutat-o să supraviețuiască nopților reci.

Dispărută după o ieșire obișnuită

O femeie de 94 de ani din județul Botoșani a fost dată dispărută după ce a plecat de acasă, sâmbătă la prânz, pentru a culege ciuperci și urzici, conform Știrile ProTv.

Camerele de supraveghere din gospodărie au surprins momentul în care bătrâna a ieșit pe poartă cu o sacoșă în mână. Doi dintre câinii pe care îi creștea au urmat-o.

Fiul acesteia a alertat autoritățile prin apel la 112, după ce femeia nu s-a mai întors acasă.

Căutări ample pe sute de hectare

Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și voluntari au participat la operațiunea de căutare. Echipele au verificat aproximativ 300 de hectare de teren dificil, într-o cursă contra cronometru.

După două zile de căutări intense, femeia a fost găsită în viață într-o pădure din apropierea localității Concești, la aproximativ 5 kilometri de casă.

Cum a reușit să supraviețuiască

Potrivit salvatorilor, bătrâna era conștientă în momentul în care a fost găsită și a fost preluată de un echipaj medical pentru evaluare.

Un rol esențial în supraviețuirea ei l-au avut cei doi câini care au însoțit-o. Aceștia au ajutat-o să facă față nopților friguroase și au protejat-o de eventuale pericole din pădure.

Femeia le-a spus polițiștilor că s-a rătăcit și nu a mai reușit să găsească drumul spre casă.

Final fericit după zile de incertitudine

Deși a petrecut trei zile și două nopți fără hrană și apă, femeia a reușit să reziste până la sosirea echipelor de salvare.

Cazul a fost considerat de mulți un adevărat miracol, dar și o dovadă a importanței intervenției rapide a autorităților și a solidarității comunității.