B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Miracol în Botoșani. O femeie de 94 de ani, găsită în viață după trei zile petrecute în pădure

Selen Osmanoglu
28 apr. 2026, 13:26
Image by Joe from Pixabay
Cuprins
  1. Dispărută după o ieșire obișnuită
  2. Căutări ample pe sute de hectare
  3. Cum a reușit să supraviețuiască
  4. Final fericit după zile de incertitudine

O bătrână dispărută după ce a plecat la cules de ciuperci a fost găsită în viață, la kilometri distanță de casă. Doi câini i-au fost alături și au ajutat-o să supraviețuiască nopților reci.

Dispărută după o ieșire obișnuită

O femeie de 94 de ani din județul Botoșani a fost dată dispărută după ce a plecat de acasă, sâmbătă la prânz, pentru a culege ciuperci și urzici, conform Știrile ProTv.

Camerele de supraveghere din gospodărie au surprins momentul în care bătrâna a ieșit pe poartă cu o sacoșă în mână. Doi dintre câinii pe care îi creștea au urmat-o.

Fiul acesteia a alertat autoritățile prin apel la 112, după ce femeia nu s-a mai întors acasă.

Căutări ample pe sute de hectare

Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și voluntari au participat la operațiunea de căutare. Echipele au verificat aproximativ 300 de hectare de teren dificil, într-o cursă contra cronometru.

După două zile de căutări intense, femeia a fost găsită în viață într-o pădure din apropierea localității Concești, la aproximativ 5 kilometri de casă.

Cum a reușit să supraviețuiască

Potrivit salvatorilor, bătrâna era conștientă în momentul în care a fost găsită și a fost preluată de un echipaj medical pentru evaluare.

Un rol esențial în supraviețuirea ei l-au avut cei doi câini care au însoțit-o. Aceștia au ajutat-o să facă față nopților friguroase și au protejat-o de eventuale pericole din pădure.

Femeia le-a spus polițiștilor că s-a rătăcit și nu a mai reușit să găsească drumul spre casă.

Final fericit după zile de incertitudine

Deși a petrecut trei zile și două nopți fără hrană și apă, femeia a reușit să reziste până la sosirea echipelor de salvare.

Cazul a fost considerat de mulți un adevărat miracol, dar și o dovadă a importanței intervenției rapide a autorităților și a solidarității comunității.

Tags:
Ultima oră
14:17 - Surse: Cum a aflat Nicușor Dan de moțiunea de cenzură. Ce scria pe bilețelul pe care l-a primit în timpul negocierilor cu Bolojan și Grindeanu / Planul președintelui
14:14 - Ciucu, avertisment pentru „mediatorul” Nicușor Dan, în criza generată de PSD: „Președintele va fi evaluat de societate în funcție de rezultatele aceste medieri” (VIDEO)
14:13 - Scandal între români în Belgia. Doi conaționali sunt acuzați că au lansat alerte false pentru a-și denigra rivalul
13:59 - De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
13:46 - Ciprian Ciucu a anunțat planul PNL, dacă va trece moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Avem doar calea opoziției. Noi rămânem consecvenți” (VIDEO)
13:39 - Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)
13:29 - BREAKING NEWS: Parlamentul European a votat. Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate și poate fi urmărită penal
13:15 - Scenariile după căderea Guvernului: Ce funcție ar putea să ocupe Ilie Bolojan, dacă nu va mai fi premier
13:14 - După secole de absență, elanii revin în pădurile din România. Unde au ajuns primele exemplare (FOTO)
12:55 - Tribunalul din București a decis. Patronul care și-a ucis angajata însărcinată, condamnat la închisoare pe viață