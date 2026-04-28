De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)

De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)

Adrian A
28 apr. 2026, 13:59
De ce dispare motorina din stațiile de craburant. Explicațiile vicepremierului Tanczos Barna despre o eventuală criză majoră (VIDEO)
Tanczos Barna Sursa foto: Captura video Facebook
Cuprins
  1. Tanczos Barna, despre o eventuală criă de motorină
  2. Mai rămânem fără motorină?

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți că România nu se confruntă cu o criză de motorină, deşi au apărut lipsuri punctuale de carburant în unele staţii. El a spus că aceste deficienţe s-au manifestat temporar și să nu ne speriem.

Tanczos Barna, despre o eventuală criă de motorină

Marți, Tanczos Barna a reafirmat că, în ansamblu, România nu se află în situaţie de criză în ceea ce priveşte motorina, iar lipsurile semnalate au un caracter punctual şi localizat. Vicepremierul a subliniat necesitatea unei reacţii din partea operatorilor de piaţă pentru a preveni situaţii în care românii rămân fără posibilitatea de a alimente.

„Suntem înconjuraţi practic de această criză. Vedem ce se întâmplă şi la staţiile de alimentare. Ieri am avut mai multe discuţii cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică şi furnizare, livrare de motorină la staţii pentru a nu rămâne în situaţia în care cetățeanul nu are unde să alimenteze.

Din păcate, ieri, alaltăieri, au fost situaţii când pe o rază de 50 km nu se găsea motorină. Aceste probleme trebuie evitate şi este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica.

Înţeleg că preţurile care variază pot genera anumite comportamente ieşite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că preţul este un pic mai mic. Sau dacă este diferenţă de preţ între staţii să apară un astfel de comportament al consumatorului.”, a spus Tanczos Barna.

Mai rămânem fără motorină?

Vicepremierul, actual ministru interimar al Agriculturii, a precizat că presiunea consumatorilor, generată de variaţii de preţ între staţii, poate conduce la comportamente neobişnuite ale cumpărătorilor şi agravează lipsurile locale.

Despre soluţii, Barna a transmis că a cerut ferm furnizorilor de motorină să îşi îmbunătăţească fluxurile de distribuţie şi să asigure livrările la timp către staţii, pentru a nu lăsa agricultorii fără opţiuni de alimentare. Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, a existat şi reasigurarea că nu există, la nivel naţional, o criză a motorinei.

„Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncţionalitate de logistică, de livrare la timp, a combustibilului la acele staţii unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor”, a punctat Tanczos Barna.

