Scenariu exploziv după moțiune. Sociologul Vladimir Ionaș a analizat posibilele evoluții politice în cazul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Acesta consideră că România ar putea intra într-o perioadă complicată din punct de vedere politic, în care rolul decisiv îl va avea președintele Nicușor Dan.

Scenariu exploziv după moțiune. Ce majoritate își dorește președintele României

Potrivit sociologului, șeful statului ar urmări menținerea unei majorități pro-europene, însă acest lucru ar fi dificil de realizat în actualul context politic.

„Din declarațiile publice de până acum, președintele își dorește să existe o majoritate formată din aceleași forțe pro-europene ca până acum. Acest lucru nu se poate întâmpla cu domnul Bolojan premier. În același timp, PNL ne spune că, fără domnul Bolojan, nu mai intră la guvernare. Acum ține doar de capacitatea președintelui de a aduce aceste partide la masă și a le convinge să guverneze împreună.

Va fi o perioadă extrem de grea, pentru că îi va fi foarte greu domnului președinte să obțină acceptul tuturor partidelor.”, a spus sociologul la .

Există riscul unei rupturi în PNL?

În analiza sa, Vladimir Ionaș nu exclude tensiuni interne în Partidul Național Liberal, în funcție de direcția politică adoptată.

„(Cu privire la posibilitatea unei rupturi în PNL, provocată de facțiunea care dorește să guverneze cu PSD), este posibil să existe o astfel de ruptură sau o schimbare la vârful Partidului Național Liberal, dar asta ține de politica internă a partidului.

Cred că, până la urmă, responsabilitatea partidelor care se declară pro-europene, pro-occidentale, este să găsească o soluție, să ofere o majoritate în acest Parlament.”

Scenariu exploziv după moțiune. Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan după o eventuală demitere

Sociologul a vorbit și despre viitorul politic al actualului premier, în cazul în care va trece.

„În ceea ce-l privește pe domnul Bolojan, în momentul în care va fi demis din funcția de prim-ministru, va putea deveni fără nicio problemă președintele Senatului. Este senator, poate deveni al doilea om în stat (…)”

Este posibilă o guvernare PSD–AUR?

Unul dintre scenariile discutate intens în spațiul public este o eventuală alianță între PSD și AUR. Vladimir Ionaș respinge, însă, această variantă.

„(În ceea ce privește o guvernare PSD – AUR, după moțiune), din declarațiile publice de până acum, dacă le luăm de bune, sunt zero șanse.

Pe de o parte, președintele nu este de acord cu o astfel de guvernare, pe de altă parte, PSD-ul a declarat că nu există nicio șansă să guverneze împreună cu AUR după moțiunea de cenzură, deci cred că nu putem vorbi despre o astfel de guvernare.”

Scenariu exploziv după moțiune. Ce urmează dacă moțiunea de cenzură trece

Potrivit sociologului, perioada de după o eventuală cădere a Guvernului ar putea fi una extrem de complicată, cu negocieri dificile între partide.

„De aceea, (repet că) în momentul în care moțiunea de cenzură va trece, vom intra într-o într-un context extrem de complicat, pentru că misiunea cea mai grea o va avea președintele României, să convingă Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Partidul Social Democrat.”

Care este cel mai probabil scenariu de guvernare

În opinia lui Vladimir Ionaș, cea mai realistă variantă ar fi desemnarea unui alt premier din partea PNL.

„(Între alegeri anticipate, un premier tehnocrat și un alt premier de la PNL), scenariul cel mai plauzibil îl reprezintă un alt premier de la Partidul Național Liberal”, a mai precizat Vladimir Ionaș.