Suspendarea lui Nicușor Dan, ținta alianței PSD-AUR. Acuzații grave de la Palatul Victoria

Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă că PSD și AUR plănuiesc suspendarea președintelui Nicușor Dan și că acest demers nu poate fi pus în aplicare atâta vreme cât Ilie Bolojan se află la Palatul Victoria.

Ce rol are Ilie Bolojan în blocarea planului PSD-AUR?

Consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, a susținut că social-democrații intenționează să îi folosească pe parlamentarii AUR pentru a-l suspenda pe Nicușor Dan, însă a explicat că existența unui guvern condus de Ilie Bolojan la Palatul Victoria împiedică temporar aplicarea acelui plan. Gheorghe a subliniat legătura dintre poziția executivă a lui Ilie Bolojan și controlul asupra deciziilor privind alocările bugetare.

„Fără îndoială. Dar PSD deja se gândește și s-a gândit de multă vreme cum să-l suspende. PSD e un animal politic care lucrează numai pe interes, adică atâta vreme cât i se pare că o persoană într-o funcție poate să îl ajute lucrează împreună cu persoana respectivă, iar în momentul în care i se pare că nu mai ajută și chiar încurcă începe să lucreze împotriva persoanei respective dacă poate. Deci, fără îndoială, în timp ce vorbim noi acel plan există numai că în acest moment ținta mult mai periculoasă pentru PSD este Ilie Bolojan pentru că de la Paltaul Victoria se dă ora exactă în țară în legătură cu fondurile bugetare, iar acolo este interesul imediat al PSD”

a declarat Vlad Gheorghe, la Digi24.

El a mai afirmat că nu intenționează să avanseze estimări privind momentul declanșării unei proceduri de suspendare, semnalând că nu dorește să facă speculații asupra unui termen precis.

„Ce pot să spun foarte clar și factual este că atâta vreme cât domnul Ilie Bolojan este la Palatul Victoria, un astfel de plan nu poate fi pus în mișcare, dar în cazul în care nu ar mai fi Ilie Bolojan, bineînțeles că planul revine în actualitate pentru că s-a bifat un jalon important în acest plan, respectiv îndepărtarea lui Ilie Bolojan”

Negocieri dure pe moțiunea de cenzură

Referitor la moțiunea comună PSD-AUR, Vlad Gheorghe a arătat că social-democrații apelează la toate mijloacele politice disponibile pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan.

„Social-democrații joacă cu toate armele pe masă. Bineînțeles că se pot face negocieri până în ultimul moment. Ideea este să se dea acest semnal de forță din partea PSD că dacă cineva îi pune în pericol cutiile de pantofi atunci vor face tot ce pot ei ca sa-l înlăture pe acel cineva.

Momentul adevărului va fi săptămâna viitoare când se va dezbate moțiunea și se va vota. Până în acel moment toate semnăturile (…) sunt doar niște semnături… se pot retrage.”, a precizat Gheorghe.

Ilie Bolojan avertisment pentru Nicușor Dan

De altfel, și l-a avertizat pe Nicușor Dan în privința apucăturilor PSD-ului:

„În condiţiile în care nu mai ai o colaborare onestă cu Guvernul, aşa cum a fost în această perioadă, probabilitatea să nu poţi să îţi pui în practică proiectele pe care le-ai angajat în campanie, pentru a aduce bunăstare românilor, riscă să nu mai poată fi puse în practică. La fel cum s-a întâmplat în această perioadă, nimeni nu ne garantează că în perioada următoare nu recurge şi la alte acţiuni în plan politic, aşa cum au acţionat şi în aceşti ani, inclusiv în ce îl priveşte pe preşedintele României”