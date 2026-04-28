Miniștrii PSD și-au dat demisiile pentru a forța plecarea lui Ilie Bolojan, liderul PNL, din funcția de premier, dar toți ceilalți oameni puși de PSD în guvernare sunt în continuare bine-mersi pe funcții. Sorin Grindeanu, președintele partidului, spune că le-a cerut și acestora să-și prezinte demisiile până la votul moțiunii de cenzură PSD-AUR. Însă Grindeanu însuși n-a dat niciun semn că va pleca de la șefia Camerei Deputaților, funcție pe care a obținut-o cu sprijinul coaliției de care temporar s-a dezis pentru a se alia cu AUR.

Întrebat despre această situație aparent bizară, dar altfel deloc surprinzătoare în politica românească, fostul ministrul PSD Adrian Câciu a mutat discuția spre Mircea Abrudean, care a ajuns să conducă Senatul cu voturile aceleiași coaliții care acum se destramă. Câciu a insistat că și Abrudean trebuie să demisioneze. Asta deși partidul lui Abrudean, PNL, nu e cel care a generat criza. „Grindeanu nu mai are de ce să fie șef la Camera Deputaților dacă această coaliție nu va continua”, a afirmat Câciu, într-un final.

Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să demisioneze

În contextul criticilor că PSD a plecat de la guvernare doar cu miniștrii, dar restul aparatului de partid l-a păstrat pe funcții, Sorin Grindeanu a declarat că le-a cerut respectivilor să demisioneze până la votul moțiunii de cenzură PSD-AUR.

„Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât atunci când vom avea moțiune să avem lucrurile cât se poate de clare, fără a mai exista discuții cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental.

Deci apelul meu către secretarii de stat propuși de PSD și într-un termen rezonabil, de asemenea, astfel încât să nu dea totuși peste cap lucrurile în administrație prefecții. Prefecții propuși de PSD să-și prezinte demisiile din funcțiile respective”, Sorin Grindeanu, luni.

Câciu: Grindeanu nu mai are de ce să fie șef la Camera Deputaților dacă această coaliție nu va continua

Marți, întrebat de jurnalista B1 TV Gabriela Mihai de ce Sorin Grindeanu însuși nu demisionează din funcția de președinte al Camerei Deputaților, Adrian Câciu a răspuns cam înțepat: „Da, e ușor să faci paralele. La Camera Deputaților alegerile se fac altfel și Camera Deputaților sau Parlamentul României este un organ legislativ, nu organ executiv. Una e una și alta e alta, iar îndemnul lui Sorin Grindeanu a fost unul corect. Dacă ne-am retras miniștrii, trebuie să ne retragem și secretarii de stat sau să demisioneze secretarii de stat, prefecții și subprefecții. Da, uite, o să vedem dacă este cazul să-și dea demisia. Dar de ce să-și dea demisia dacă avem o majoritate în spate care susține…”.

Când i s-a atras atenția că majoritatea respectivă nu mai există tocmai pentru că PSD a rupt coaliția, iar Grindeanu a ajuns pe funcție și cu voturile de la PNL și USR, Câciu a răspuns: „Până trece moțiunea de cenzură, se prezumă faptul că actual coaliție are majoritate. Dacă trece moțiunea de cenzură, actuala coaliție nu mai are majoritate. Așa că probabil că va pleca și Abrudean de la PNL, de la Senat, și probabil că și Grindeanu de la Camera Deputaților. Sau nu, în funcție de noile negocieri”.

Adrian Câciu: Dacă vă doriți doar Grindeanu să fie dat jos, am înțeles lucrul ăsta, dar mi-ar fi plăcut să…

Gabriela Mihai: Nu e vorba despre dorință, este o întrebare firească, în contextul în care Sorin Grindeanu le-a cerut prefecților, secretarilor de stat să își dea demisia

Adrian Câciu: Cu tot dragul, firească ar fi fost întrebarea dacă ar fi fost completă. De ce nu demisionează și Abrudean, care este susținut de PSD la Senat?

Gabriela Mihai: Păi, întrebarea aceea poate veni pentru domnul Cozma (de la PNL, prezent în emisiune). Eu acum vorbeam cu dumneavoastră, domnule Câciu.

Adrian Câciu: Am înțeles și eu vă spun că aveți o țintă falsă. De-abia după ce trece moțiunea, avem sau nu avem o coaliție în continuare sau nu. Acel moment este momentul operativ în care Grindeanu nu mai are de ce să fie șef la Camera Deputaților dacă această coaliție nu va continua.