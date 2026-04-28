Acasa » Eveniment » Scandal între români în Belgia. Doi conaționali sunt acuzați că au lansat alerte false pentru a-și denigra rivalul

Scandal între români în Belgia. Doi conaționali sunt acuzați că au lansat alerte false pentru a-și denigra rivalul

Selen Osmanoglu
28 apr. 2026, 14:13
Scandal între români în Belgia. Doi conaționali sunt acuzați că au lansat alerte false pentru a-și denigra rivalul
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Scrisori misterioase la tribunal și poliție
  2. Un conflict mai vechi, escaladat
  3. Dovezi din camerele de supraveghere
  4. Acuzații grave și pedeapsa cerută
  5. Apărarea: „Se consideră victime”
  6. Decizia, așteptată în luna mai

Doi români din Lier sunt acuzați că au lansat alerte false despre un conațional, în urma unui conflict mai vechi care a degenerat și a ajuns în fața judecătorilor.

Scrisori misterioase la tribunal și poliție

Cazul analizat de instanța din Mechelen vizează doi români, în vârstă de 35 și 31 de ani, acuzați de hărțuire și formularea unor acuzații fără fundament, scrie Adevărul.

Potrivit anchetatorilor, în mai multe locații, inclusiv la tribunal și la secții de poliție din Duffel, Lier și Broechem, au fost descoperite scrisori care susțineau că soția unui alt român s-ar afla în pericol de moarte.

Unul dintre plicuri a fost găsit chiar înaintea începerii unei ședințe de judecată, ridicând suspiciuni în rândul autorităților.

Un conflict mai vechi, escaladat

Procurorii spun că totul are la bază un conflict mai vechi între cei doi inculpați și un alt conațional, care locuise o perioadă împreună cu ei.

Relațiile dintre aceștia s-au deteriorat semnificativ, iar tensiunile au degenerat în incidente repetate. În trecut, unul dintre inculpați fusese deja condamnat după ce ar fi lovit în mod intenționat mașina rivalului și i-ar fi distrus geamurile.

Dovezi din camerele de supraveghere

Ancheta a inclus analiza imaginilor video de la tribunalul din Mechelen, unde cei doi au fost surprinși intrând pentru scurt timp în clădire.

Potrivit procurorilor, aceștia ar fi încercat să nu fie identificați, purtând ochelari de soare, iar femeia ar fi folosit chiar o mănușă pentru a evita lăsarea amprentelor.

Acuzații grave și pedeapsa cerută

Parchetul consideră faptele deosebit de grave, subliniind că acuzațiile din scrisori nu aveau nicio bază reală.

Pentru hărțuire și urmărire, procurorii au cerut o pedeapsă de 10 luni de închisoare cu suspendare, precum și impunerea unui ordin de restricție.

Apărarea: „Se consideră victime”

Avocata Dana Dobrin a recunoscut existența conflictului, dar a cerut achitarea clienților săi.

Aceasta a susținut că, din perspectiva lor, inculpații sunt cei hărțuiți și acuzați pe nedrept. Totodată, aceștia neagă că ar fi redactat scrisorile, invocând faptul că nu cunosc limba olandeză, dar admit că au greșit distribuindu-le.

Decizia, așteptată în luna mai

Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 18 mai, într-un caz care evidențiază cum un conflict personal poate escalada până la acuzații grave și intervenția autorităților.

