Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 apr. 2026, 13:39
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat când își dă demisia de la șefia Camerei Deputaților (VIDEO)
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat, marți, că va demisiona de la șefia Camerei Deputaților când își vor prezenta demisiile și Ilie Bolojan (PNL) din funcția de premier şi Mircea Abrudean (PNL) de la șefia Senatului.

Grindeanu nu renunță la șefia Camerei Deputaților

Întrebat, pe culoarele Parlamentului, când are de gând să demisioneze, Grindeanu a răspuns: „Când o va face şi Abrudean. Nu dau înapoi la nimic. Cât timp există un protocol în care se spunea că premierul îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte din protocol, că e vorba de premier, de Cameră sau de Senat, lucrurile trebuie discutate la fel. Pare că nu vine vreo demisie dinspre Guvern. Aţi văzut dvs că şi-a dat demisia dl Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?”.

Despre demisia din PSD a senatoarei Victoria Stoiciu, care a criticat dur asocierea PSD cu AUR, Grindeanu a spus: „Mă gândesc că îşi dă şi din Senat. (…) E democraţie, fiecare face ce vrea”.

Să-și dea alții demisia, apoi Grindeanu

Amintim că miniștrii PSD și-au dat demisiile pentru a forța plecarea lui Ilie Bolojan, liderul PNL, din funcția de premier, iar Sorin Grindeanu le-a cerut și prefecților și secretarilor de stat puși de PSD să procedeze la fel. Însă despre propria sa demisie, până acum Grindeanu n-a zis nimic.

Întrebat de jurnalista B1 TV Gabriela Mihai despre această situație, fostul ministrul PSD Adrian Câciu a mutat discuția spre Mircea Abrudean, care a ajuns să conducă Senatul cu voturile aceleiași coaliții care acum se destramă. Câciu a insistat că și Abrudean trebuie să demisioneze. Asta deși partidul lui Abrudean, PNL, nu e cel care a generat criza. „Grindeanu nu mai are de ce să fie șef la Camera Deputaților dacă această coaliție nu va continua”, a afirmat Câciu, într-un final.

