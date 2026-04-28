BREAKING NEWS: Parlamentul European a votat. Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate și poate fi urmărită penal

Parlamentul European a lăsat-o fără imunitate pe Diana Șoșoacă. Europarlamentara SOS România este acuzată de 11 infracțiuni și poate fi urmărită penal.
Începând de astăzi, Diana Șoșoacă poate fi urmărită penal pentru cele 11 infracțiuni de care este acuzată. Plenul Parlamentului European a votat pentru ridicarea imunitații după ce anterior, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a analizat solicitarea și a emis un aviz favorabil care să o lase pe Diana Șoșoacă fără imunitate: 17 voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere.
Parchetul General din România a cerut încă de la sfârșitul anului trecut Parlamentului European să permită judecarea eurodeputatei.
Potrivit procurorilor, Diana Șoșoacă este acuzată de fapte precum propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului.
Conform comunicatului oficial, aceasta a fost inculpată pentru următoarele infracțiuni:
“Cât de frică le este sistemelor român și european de Diana Iovanovici-Șoșoacă! Și au toate motivele! M-ați martirizat, fătălăilor! 1 milion de bărbați nu au curajul meu și puterea mea de luptă! V-ați semnat condamnarea! Tic-tac”, a scris Șoșoacă pe Facebook.