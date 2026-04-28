BREAKING NEWS: Parlamentul European a votat. Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate și poate fi urmărită penal

Adrian A
28 apr. 2026, 13:29
Sursa Foto: Hepta / @Zuma Press / Philipp Von Ditfurth
Cuprins
  1. Diana Șoșoacă, fără imunitate
  2. Lista lungă a acuzațiilor

Parlamentul European a lăsat-o fără imunitate pe Diana Șoșoacă. Europarlamentara SOS România este acuzată de 11 infracțiuni și poate fi urmărită penal.

Diana Șoșoacă, fără imunitate

Începând de astăzi, Diana Șoșoacă poate fi urmărită penal pentru cele 11 infracțiuni de care este acuzată. Plenul Parlamentului European a votat pentru ridicarea imunitații după ce anterior, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a analizat solicitarea și a emis un aviz favorabil care să o lase pe Diana Șoșoacă fără imunitate: 17 voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere.

Parchetul General din România a cerut încă de la sfârșitul anului trecut Parlamentului European să permită judecarea eurodeputatei.

Lista lungă a acuzațiilor

Potrivit procurorilor, Diana Șoșoacă este acuzată de fapte precum propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului.

Conform comunicatului oficial, aceasta a fost inculpată pentru următoarele infracțiuni:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia
  • ultraj

“Cât de frică le este sistemelor român și european de Diana Iovanovici-Șoșoacă! Și au toate motivele! M-ați martirizat, fătălăilor! 1 milion de bărbați nu au curajul meu și puterea mea de luptă! V-ați semnat condamnarea! Tic-tac”, a scris Șoșoacă pe Facebook.

