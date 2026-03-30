CNA îl acuză pe Mihail Neamțu că minte

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) susține că deputatul AUR Mihail Neamțu minte și că nu există nicio solicitare la Google de eliminare a sa din spațiul online. Membrii CNA i-au cerut deputatului „să înceteze propagarea de informații false” despre activitatea Consiliului.

„Consiliul Național al Audiovizualului respinge categoric afirmațiile false lansate în spațiul public de domnul deputat Mihail Neamțu, potrivit cărora CNA ar fi solicitat companiei Google „eliminarea” sa sau închiderea canalului său.

⚠️Nu există un astfel de demers al CNA !

Declarațiile în cauză și insinuarea că instituția ar impune prezentarea unui anumit „punct de vedere al Guvernului” reprezintă afirmații neadevărate, grave și de natură să inducă deliberat în eroare opinia publică.

✅️CNA își desfășoară activitatea exclusiv în limitele competențelor prevăzute de lege, în baza unor proceduri clare, transparente și verificabile. Deciziile instituției nu se iau arbitrar, nu se exprimă prin formule informale, insinuări sau presiuni ocultate, ci în cadrul legal, în urma analizelor de specialitate și prin mecanisme instituționale asumate public.

⚠️Compararea activității unei autorități publice dintr-un stat democratic cu practici represive și evocarea unor scenarii de tip totalitar, în absența oricărui temei real, nu reprezintă libertate de exprimare exercitată cu bună-credință, ci o formă de dezinformare publică și de denaturare gravă a realității.

⚠️CNA reafirmă că își exercită atribuțiile în mod legal, transparent și nediscriminatoriu, iar orice comunicare oficială a instituției poate fi verificată prin canalele publice și procedurile asumate instituțional.

Solicităm domnului deputat Mihail Neamțu să înceteze propagarea de informații false cu privire la activitatea CNA și să manifeste responsabilitatea publică pe care o impune calitatea de oficial al statului român”, a transmis CNA, într-un comunicat.

Ce reproșase Mihail Neamțu

Reacția Consiliului vine după ce deputatul AUR s-a plâns că membrii CNA vor să-l cenzureze deoarece el critică Guvernul.

„Am primit o scrisoare oficială: CNA cere Google eliminarea mea. Ni se impune să prezentăm „punctul de vedere al Guvernului”. Dacă acest canal dispare, mă găsiţi pe vocealibertatii.ro, Rumble şi Telegram. Înscrieţi-vă pe vocealibertatii.ro! #libertateapresei #cuvântulliber #romaniaincomunicare #statoconsumator #google”, scrisese Mihail Neamțu, pe Facebook.