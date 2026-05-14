Traian Băsescu a spus cine din PNL ar trebui să conducă Guvernul. Fostul președinte a vorbit, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV, despre scenariile politice privind desemnarea viitorului premier. Acesta a explicat pe cine consideră că ar fi o variantă potrivită din partea PNL pentru conducerea Guvernului, dar a comentat și posibilitatea apariției unui premier tehnocrat.

Cine din PNL ar trebui să conducă Guvernul. De ce nu îl consideră Băsescu pe Predoiu soluția ideală

Întrebat dacă ministrul Cătălin Predoiu poate fi considerat un liberal apropiat de PSD, fostul șef al statului a spus că nu îl vede drept cea mai bună opțiune pentru liberali, susținând că partidul are nevoie de un lider clar identificat cu valorile PNL.

“Nu pot să spun că are carnet la PSD, dar ori de câte ori se cere un premier liberal, PSD-ul îl nominalizează pe Predoiu ca fiind soluția minune. Eu nu cred că e soluția minune. Predoiu a trecut prin toate partidele, și pe la PNL, și pe la PDL, și pe unde a putut, și unde n-a putut. Și independent susținut și de PSD. A fost de toate. Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoscă PNL-ul. Pentru că acum PNL-ul e rănit. Este rănit. Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Pe ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi PNL-ist 100%.

Probabil că mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe … am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%. Eu doar am dat un exemplu.”, a spus Băsescu.

Ce mesaj îi transmite Traian Băsescu lui Nicușor Dan despre varianta tehnocratului

Fostul președinte a comentat și ipoteza în care președintele Nicușor Dan ar lua în calcul desemnarea unui premier tehnocrat, spunând că o astfel de alegere ar veni cu responsabilități majore.

“Își va asuma riscul pentru tot ce se va întâmpla.”, a mai adăugat Băsescu.

Care ar fi soluția pe care o vede fostul președinte

În opinia lui Traian Băsescu, cea mai bună variantă ar fi refacerea coaliției de guvernare, chiar dacă relațiile dintre partide sunt tensionate, pentru că miza depășește conflictele politice.

“Eu dacă aș fi în locul lui, m-aș bate să restabilesc funcționarea coaliției. Cât îmi sunt de antipatici PSD-ul și PNL-ul, deci spun lucrul ăsta nu de dragul de a jigni, ci pentru a clarifica lucrurile. Nevoia unui este deasupra ambițiilor sau supărărilor personale. Este o chestiune de interes național.”, a conchis fostul șef al statului.