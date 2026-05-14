B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: „E un liberal 100%” (VIDEO)

Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: „E un liberal 100%” (VIDEO)

Ana Maria
14 mai 2026, 22:09
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: E un liberal 100% (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Cine din PNL ar trebui să conducă Guvernul. De ce nu îl consideră Băsescu pe Predoiu soluția ideală
  2. Ce mesaj îi transmite Traian Băsescu lui Nicușor Dan despre varianta tehnocratului
  3. Care ar fi soluția pe care o vede fostul președinte

Traian Băsescu a spus cine din PNL ar trebui să conducă Guvernul. Fostul președinte a vorbit, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV, despre scenariile politice privind desemnarea viitorului premier. Acesta a explicat pe cine consideră că ar fi o variantă potrivită din partea PNL pentru conducerea Guvernului, dar a comentat și posibilitatea apariției unui premier tehnocrat.

Cine din PNL ar trebui să conducă Guvernul. De ce nu îl consideră Băsescu pe Predoiu soluția ideală

Întrebat dacă ministrul Cătălin Predoiu poate fi considerat un liberal apropiat de PSD, fostul șef al statului a spus că nu îl vede drept cea mai bună opțiune pentru liberali, susținând că partidul are nevoie de un lider clar identificat cu valorile PNL.

“Nu pot să spun că are carnet la PSD, dar ori de câte ori se cere un premier liberal, PSD-ul îl nominalizează pe Predoiu ca fiind soluția minune. Eu nu cred că e soluția minune. Predoiu a trecut prin toate partidele, și pe la PNL, și pe la PDL, și pe unde a putut, și unde n-a putut. Și independent susținut și de PSD. A fost de toate. Trebuie un liberal pur sânge pe care să-l recunoscă PNL-ul. Pentru că acum PNL-ul e rănit. Este rănit. Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Pe ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi PNL-ist 100%.

Probabil că mai pot spune vreo 5-6 nume, dar pe Motreanu… am fost cu el și în Parlamentul European. E un liberal 100%. Eu doar am dat un exemplu.”, a spus Băsescu.

Ce mesaj îi transmite Traian Băsescu lui Nicușor Dan despre varianta tehnocratului

Fostul președinte a comentat și ipoteza în care președintele Nicușor Dan ar lua în calcul desemnarea unui premier tehnocrat, spunând că o astfel de alegere ar veni cu responsabilități majore.

“Își va asuma riscul pentru tot ce se va întâmpla.”, a mai adăugat Băsescu.

Care ar fi soluția pe care o vede fostul președinte

În opinia lui Traian Băsescu, cea mai bună variantă ar fi refacerea coaliției de guvernare, chiar dacă relațiile dintre partide sunt tensionate, pentru că miza depășește conflictele politice.

“Eu dacă aș fi în locul lui, m-aș bate să restabilesc funcționarea coaliției. Cât îmi sunt de antipatici PSD-ul și PNL-ul, deci spun lucrul ăsta nu de dragul de a jigni, ci pentru a clarifica lucrurile. Nevoia unui guvern este deasupra ambițiilor sau supărărilor personale. Este o chestiune de interes național.”, a conchis fostul șef al statului.

Tags:
Citește și...
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Externe
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
Politică
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
Ce plan are PNL la consultările cu Nicușor Dan. Motreanu exclude două scenarii importante: „Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier”
Politică
Ce plan are PNL la consultările cu Nicușor Dan. Motreanu exclude două scenarii importante: „Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier”
Decizie neașteptată a Guvernului Bolojan: Cresc salariile și se fac angajări în 47 de companii de stat. Cum au justificat măsura
Politică
Decizie neașteptată a Guvernului Bolojan: Cresc salariile și se fac angajări în 47 de companii de stat. Cum au justificat măsura
Ilie Bolojan a venit cu dovada care îl contrazice pe Marcel Ciolacu în scandalul SAFE. Ce document a prezentat
Politică
Ilie Bolojan a venit cu dovada care îl contrazice pe Marcel Ciolacu în scandalul SAFE. Ce document a prezentat
Cu cine împărțea Bolojan, „pe un șervețel și cu un pix”, banii din fondul de rezervă. Acuzațiile aduse de liderul senatorilor PSD
Politică
Cu cine împărțea Bolojan, „pe un șervețel și cu un pix”, banii din fondul de rezervă. Acuzațiile aduse de liderul senatorilor PSD
Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
Politică
Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
Politică
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
Politică
SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
Ultima oră
22:22 - TikTok introduce abonamentul fără reclame în Marea Britanie. Schimbarea ar putea influența și utilizatorii din România
22:20 - Finala Campionatului Mondial 2026 ar putea bate toate recordurile de durată. Cât costă cel mai ieftin bilet
21:52 - China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
21:49 - Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
21:37 - Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
21:21 - Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
21:16 - Stațiunea de pe litoral unde vacanțele au rămas ieftine în 2026. Prețuri mici, liniște și plaje mai puțin aglomerate
21:13 - Ce plan are PNL la consultările cu Nicușor Dan. Motreanu exclude două scenarii importante: „Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier”
20:55 - Decizie neașteptată a Guvernului Bolojan: Cresc salariile și se fac angajări în 47 de companii de stat. Cum au justificat măsura
20:47 - Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.