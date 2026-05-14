TikTok introduce abonamentul fără reclame în Marea Britanie. Schimbarea ar putea influența și utilizatorii din România

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 22:22
Sursa foto: Pixabay
Platforma TikTok a lansat în Marea Britanie un nou abonament premium fără reclame, o mișcare care ar putea deschide drumul unor schimbări similare și pentru utilizatorii din alte state europene, inclusiv România, în contextul regulilor tot mai stricte privind protecția datelor personale, relatează TechCrunch.

TikTok testează un nou model fără reclame

Utilizatorii britanici vor putea plăti 3,99 lire sterline pe lună pentru a folosi TikTok fără reclame și fără publicitate personalizată bazată pe datele lor.
Noua opțiune va fi disponibilă doar pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani și va fi implementată gradual în următoarele luni.

Pentru mulți utilizatori europeni, inclusiv cei din România, decizia este urmărită cu interes, deoarece platformele sociale sunt tot mai presate să ofere alternative la sistemul clasic de reclame targetate.

Regulile europene privind datele personale schimbă strategiile marilor platforme

Noua funcție TikTok este asociată direct cu regulile GDPR aplicate în Europa, care limitează folosirea datelor personale fără acord explicit.
Aceste reglementări au început deja să schimbe modul în care marile companii tehnologice își construiesc serviciile și modelele de business.

În România, TikTok rămâne una dintre cele mai utilizate platforme sociale, mai ales în rândul tinerilor, iar o eventuală extindere a abonamentului ar putea genera interes și pe piața locală.

TikTok vorbește despre „mai mult control” pentru utilizatori

„Alegerea pentru comunitatea noastră și dezvoltarea afacerilor britanice merg mână în mână pe TikTok”, a declarat Kris Boger, potrivit TechCrunch.

„Publicitatea de pe platforma noastră ajută deja mii de afaceri britanice să ajungă la noi clienți, să își crească vânzările și să creeze locuri de muncă, iar noua opțiune fără reclame oferă oamenilor un control mai mare asupra experienței lor”, a adăugat acesta, conform sursei citate.

Compania nu a confirmat încă dacă abonamentul fără reclame va fi lansat și în România sau în alte țări europene în perioada următoare.

China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
