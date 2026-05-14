Ministrul de externe al Lituaniei, Kestutis Budrys, a lansat un atac direct la adresa unor state europene care, în opinia sa, nu investesc suficient în apărare și în sprijinul acordat Ucrainei, subliniind că securitatea Europei depinde în continuare de unitatea transatlantică și de NATO.

Ce mesaj dur a transmis Ministrul?

Oficialul lituanian a insistat că singura soluție viabilă pentru securitatea Europei rămâne consolidarea relației transatlantice și întărirea NATO.

El a avertizat că divizarea angajamentelor de apărare în interiorul ar putea slăbi răspunsul comun la amenințările de securitate.

„Nu văd altă cale decât să mergem pe relațiile transatlantice puternice și pe întărirea NATO, arătând că suntem uniți”, a declarat Kestutis Budrys, potrivit AFP, citat de către .

Ce critici a adus acesta statelor care investesc prea puțin în apărare?

Budrys a transmis că nu toate țările europene tratează cu aceeași seriozitate responsabilitatea apărării colective.

Fără a numi state concrete, el a făcut referire la diferențe majore de contribuție între membrii NATO.

„Vedem că nu toate țările din Europa iau în serios această responsabilitate”, a spus ministrul, conform surselor citate.

Mesajul vine pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind bugetele de și sprijinul militar pentru Ucraina.

Lituania, exemplu de investiții militare în NATO

Poziționată pe flancul estic al NATO, Lituania s-a remarcat printr-un nivel ridicat al cheltuielilor militare, ajungând la 5,4% din PIB.

Acest procent depășește semnificativ ținta actuală a Alianței, stabilită pentru statele membre.

Țara baltică a devenit și un punct important pentru cooperarea militară europeană, inclusiv prin programe de finanțare pentru apărare și prezență militară aliată pe teritoriul său.

„Aceasta este cea mai mare cheltuială din întreg NATO și din lumea liberă”, a afirmat Budrys, potrivit AFP.

Apărarea europeană, văzută ca „supliment”, nu înlocuitor

Oficialul lituanian a subliniat că inițiativele de apărare ale Uniunii Europene sunt utile, dar nu pot înlocui NATO.

În opinia sa, securitatea continentului depinde în continuare de cooperarea cu Statele Unite.

„Toate aceste idei despre o Europă autonomă care face totul singură mă surprind, mai ales când vin din capitalele care investesc cel mai puțin în apărare”, a declarat ministrul.