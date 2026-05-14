Dan Motreanu anunță strategia PNL pentru consultările de la Cotroceni. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat joi, la Digi24, că liberalii nu intenționează să îl propună pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru în prima etapă a consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Totodată, liderul liberal a precizat că partidul nu ia în calcul susținerea unui premier tehnocrat.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor politice generate după moțiunea de cenzură și negocierile pentru conturarea unei noi formule de guvernare.

De ce spune PNL că există o majoritate PSD-AUR?

Dan Motreanu susține că actuala situație parlamentară arată existența unei colaborări clare între PSD și AUR, despre care afirmă că ar trebui asumată oficial.

”Nu îl vom propune pe ca premier la negocierile de la Cotroceni în primă fază și nu vom susține un premier tehnocrat. Am văzut că în Parlament există o majoritate și colaborarea PSD și AUR trebuie oficializată. Colaborarea există de mai mult timp. În 2024, PSD a livrat voturi către Simion. În 2025, PSD nu l-a susținut pe candidatul pro-european Nicușor Dan, a spus că votul e la liber. Au făcut acum o moțiune de cenzură. Această moțiune nu a fost făcută de un partid și susținută de celălalt. Au scris-o la comun. Când scrii o moțiune la comun, e ca un acord politic, un program de guvernare”, a spus Dan Motreanu potrivit .

Dan Motreanu anunță strategia PNL. Ce reproș îi aduce președintelui Nicușor Dan

Secretarul general al PNL a afirmat că se aștepta la o implicare mai fermă din partea șefului statului în sprijinul Guvernului condus de Ilie Bolojan, având în vedere contextul economic și politic complicat.

”Mă așteptam ca președintele Nicușor Dan să dea mai multă susținere guvernului Bolojan știind în ce situație e România. M-aș fi așteptat să fi oprit PSD să depună moțiunea”.

Dan Motreanu anunță strategia PNL. Care este mandatul cu care liberalii merg la negocieri

Potrivit lui Dan Motreanu, decizia partidului este clară: PNL nu va intra într-o formulă guvernamentală alături de PSD, iar această poziție exclude inclusiv sprijinul pentru un executiv tehnocrat susținut de partidele pro-occidentale.

”Avem un mandat din partea Biroului Politic Național în format lărgit. Mandatul e că nu mergem cu PSD sub nici o formă. Asta presupune că nu susținem un premier tehnocrat cu coaliție a partidelor pro-occidentale”.

Ce spune liderul PNL despre Sorin Grindeanu

Dan Motreanu a comentat și posibilitatea ca Sorin Grindeanu să ajungă în fruntea Guvernului. Acesta a spus că liderul PSD nu ar reprezenta o variantă potrivită pentru funcția de premier, invocând nivelul redus de încredere publică de care acesta ar beneficia.