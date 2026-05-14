B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”

Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”

Răzvan Adrian
14 mai 2026, 19:03
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ursula von der Leyen, mesaj pentru România: „Să menținem acest ritm”
  2. Bruxelles-ul aprobă preliminar plata a 2,62 miliarde de euro
  3. România a primit deja peste 12 miliarde de euro prin PNRR

Președinta Ursula von der Leyen a transmis un mesaj public de apreciere pentru România, după ce Comisia Europeană a aprobat preliminar cea de-a patra cerere de plată din cadrul programului NextGenerationEU.

Oficialul european a felicitat autoritățile române pentru reformele implementate și a subliniat că acestea au contribuit la deblocarea unei noi tranșe de finanțare de 2,62 miliarde de euro.

Ursula von der Leyen, mesaj pentru România: „Să menținem acest ritm”

Mesajul publicat de Ursula von der Leyen pe platforma X a fost unul direct și favorabil pentru România.

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem ritmul și să valorificăm cât mai bine NextGenerationEU în țara voastră”, a transmis șefa Comisiei Europene, pe platforma X, informează G4Media.

Declarația vine după ce executivul european a anunțat că România a îndeplinit cu succes 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Bruxelles-ul aprobă preliminar plata a 2,62 miliarde de euro

Potrivit Comisiei Europene, noua tranșă de bani este legată de reforme în domenii precum digitalizarea administrației, infrastructura medicală, sistemul de pensii, energia și transporturile.

Printre proiectele considerate importante de Bruxelles se află dezvoltarea cloudului guvernamental, conectarea instituțiilor publice la sisteme digitale moderne și măsurile pentru reducerea poluării și a dependenței de cărbune.

Comisia a precizat că România a făcut progrese semnificative și în modernizarea sistemului fiscal și în îmbunătățirea serviciilor publice.

România a primit deja peste 12 miliarde de euro prin PNRR

După aprobarea acestei noi cereri de plată, suma totală primită de România prin mecanismul european de redresare va ajunge la aproape 13 miliarde de euro.

Banii provin din programul european NextGenerationEU, creat pentru sprijinirea economiilor statelor membre după crizele economice și energetice din ultimii ani.

Cererea României urmează să fie analizată și de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, înainte ca plata să fie autorizată oficial de Comisie.

Tags:
Citește și...
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
Politică
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
Politică
SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
Bolojan anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării bugetarilor: „Avem cheltuieli salariale care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări” / “Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public din România” (VIDEO)
Politică
Bolojan anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării bugetarilor: „Avem cheltuieli salariale care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări” / “Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public din România” (VIDEO)
Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
Politică
Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
Politică
Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
Politică
Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, zona Hanul lui Manuc, s-a încheiat. Construcții Erbașu: „Circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă” (FOTO)
Politică
Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, zona Hanul lui Manuc, s-a încheiat. Construcții Erbașu: „Circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă” (FOTO)
„Statul nu e moșia nimănui”. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor (FOTO)
Politică
„Statul nu e moșia nimănui”. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor (FOTO)
Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR
Politică
Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR
Ultima oră
19:07 - Șeful ANRE propune reducerea TVA la gaze la 11% și avertizează asupra scumpirilor din iarnă: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român”
18:58 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
18:43 - Braconieri prinși pe Dunăre după o acțiune a Gărzii de Coastă. Ce au descoperit aceștia
18:33 - Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
18:27 - Noi reguli pentru șoferii români care merg în Bulgaria în 2026. Cât costă vinieta și ce nu trebuie să lipsească din mașină
18:19 - SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
18:16 - Iranul acuză SUA că blochează Strâmtoarea Hormuz. Tensiunile din Golful Persic continuă
18:04 - Statul american a pregătit timp de peste un deceniu întâlnirea Xi – Trump. China s-a gonflat economic, dar Trump are cărțile
17:51 - Familia Regală a României, vizită la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu: „Le-am prezentat viziunea mea pentru București pentru următorii ani” (FOTO)
17:47 - Rusia schimbă tactica atacurilor cu drone. Ucraina acuză unul dintre cele mai intense bombardamente de la începutul războiului