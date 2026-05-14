Președinta Ursula von der Leyen a transmis un mesaj public de apreciere pentru România, după ce Comisia Europeană a aprobat preliminar cea de-a patra cerere de plată din cadrul programului NextGenerationEU.

Oficialul european a felicitat autoritățile române pentru reformele implementate și a subliniat că acestea au contribuit la deblocarea unei noi tranșe de finanțare de 2,62 de euro.

Ursula von der Leyen, mesaj pentru România: „Să menținem acest ritm”

Mesajul publicat de Ursula von der Leyen pe platforma X a fost unul direct și favorabil pentru România.

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem ritmul și să valorificăm cât mai bine NextGenerationEU în țara voastră”, a transmis șefa Comisiei Europene, pe platforma X, informează .

Congratulations Romania! Your reform efforts are rewarded. Let’s keep the momentum and make the best of in your country 🇷🇴 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

Declarația vine după ce executivul european a anunțat că România a îndeplinit cu succes 38 de jaloane și 24 de ținte asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Bruxelles-ul aprobă preliminar plata a 2,62 miliarde de euro

Potrivit Comisiei Europene, noua tranșă de bani este legată de în domenii precum digitalizarea administrației, infrastructura medicală, sistemul de pensii, energia și transporturile.

Printre proiectele considerate importante de Bruxelles se află dezvoltarea cloudului guvernamental, conectarea instituțiilor publice la sisteme digitale moderne și măsurile pentru reducerea poluării și a dependenței de cărbune.

Comisia a precizat că România a făcut progrese semnificative și în modernizarea sistemului fiscal și în îmbunătățirea serviciilor publice.

România a primit deja peste 12 miliarde de euro prin PNRR

După aprobarea acestei noi cereri de plată, suma totală primită de România prin mecanismul european de redresare va ajunge la aproape 13 miliarde de euro.

Banii provin din programul european NextGenerationEU, creat pentru sprijinirea economiilor statelor membre după crizele economice și energetice din ultimii ani.

Cererea României urmează să fie analizată și de Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene, înainte ca plata să fie autorizată oficial de Comisie.