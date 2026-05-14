Decizie neașteptată în Guvernul Bolojan. Executivul a aprobat majorarea cu 6,5% a bugetelor pentru 47 de companii, alături de deblocarea unor posturi vacante, potrivit anunțului făcut joi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Decizia vine într-un context sensibil, după ce premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra presiunii uriașe pe care salariile din sectorul public o pun asupra bugetului de stat.

De ce spune Guvernul că aceste majorări sunt justificate

Întrebată dacă Executivul a dat undă verde unor majorări salariale pentru cele 47 de companii, a subliniat că este vorba despre societăți profitabile.

„Nu. Sunt companii pe profit, nu pe pierdere. Guvernul a decis să accepte o majorare de 6,5% a bugetelor lor și ocuparea unor posturi vacante”, a răspuns Ioana Dogioiu, întrebată dacă s-au aprobat majorările salariale pentru 47 de companii, potrivit .

Propunerea a fost înaintată de Ministerul Dezvoltării, iar pe lista companiilor vizate se află operatori importanți din domeniul utilităților publice, printre care Apavil din Vâlcea, Multi-Trans din Covasna, Compania de Apă Arad și Apă Canal Ilfov.

Decizie neașteptată în Guvernul Bolojan. Ce se întâmplă cu salariile de la Romgaz

Printre companiile care vor aplica majorări salariale se numără și Romgaz, unde angajații urmează să beneficieze de o creștere de 6,5% începând cu 1 iunie 2026. Decizia este argumentată prin amploarea investițiilor aflate în derulare, compania având în acest an cel mai mare program investițional din istoria sa, estimat la aproximativ 5,6 miliarde de lei.

Executivul a invocat mai multe proiecte strategice, inclusiv dezvoltarea Neptun Deep, finalizarea centralei de la Iernut și acordul de principiu cu Azomureș pentru preluarea activității operaționale a producătorului de îngrășăminte chimice.

Potrivit Memorandumului adoptat pe 8 mai, Romgaz a avut cea mai puternică poziție investițională în perioada ianuarie 2022–2025, realizând circa 52% din totalul investițiilor cumulate ale principalelor cinci companii energetice de stat: Romgaz, Transgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Transelectrica.

Ce avertisment a transmis Ilie Bolojan despre salariile din sectorul public

Chiar în aceeași zi, Ilie Bolojan a atras atenția asupra dezechilibrelor din bugetul public, spunând că România încasează prea puțin comparativ cu alte state europene, dar cheltuiește mult pe salariile bugetarilor.

„Avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din țările UE, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar. Deci avem venituri mai mici decât celelalte țări UE, dar cheltuieli în pondere mare. Practic, din fiecare leu colectat, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, a declarat Ilie Bolojan.

Decizie neașteptată în Guvernul Bolojan. Ce soluții vede premierul pentru creșterea salariilor, în viitor

Premierul a explicat că eventualele majorări salariale din 2027 depind de ajustări bugetare serioase și de eficientizarea aparatului public.

„O corecție de amplitudine mică sau, dacă se doresc corecții și creșteri mai mari, singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reduceri de personal unde nu este justificat, ca să poți să îi plătești mai bine pe cei care lucrează mai bine”, a mai adăugat prim-ministrul.