Mulți români au bani de recuperat fără să știe că li se cuvin. Este vorba despre despăgubiri, dividende uitate sau sume rămase la stat. Nu există însă o platformă unică unde toate aceste sume să poată fi verificate. În funcție de situație, verificările trebuie făcute la ANRP, Ministerul Finanțelor, Depozitarul Central sau în Spațiul Privat Virtual de la .

Printre cele mai întâlnite situații se numără despăgubirile pentru imobile preluate abuziv și titlurile de plată emise de ANRP. De asemenea, mulți români pot avea acțiuni vechi rămase din perioada privatizării în masă, dividende neridicate sau sume achitate în plus către Fisc.

Unde verifici despăgubirile pentru proprietăți confiscate de stat

Mulți români au avut sau încă au dosare pentru imobile preluate abuziv în perioada comunistă, fără să știe dacă au dreptul la despăgubiri. Verificarea se face prin , unde există secțiuni dedicate stadiului dosarelor, deciziilor emise și titlurilor de plată.

Pentru a găsi informațiile, este important să ai la îndemână numărul dosarului sau numele titularului. În funcție de situație, poți afla dacă dosarul a fost soluționat, dacă a fost emisă o decizie de compensare sau dacă există deja un titlu de plată aprobat.

După emiterea titlurilor de plată de către ANRP, despăgubirile sunt gestionate prin Ministerul Finanțelor. Acolo pot fi verificate informațiile legate de sumele deja achitate, dar și cele aflate încă în proces de plată.

Cum afli dacă ai acțiuni vechi sau dividende neridicate

Mulți români pot avea bani uitați proveniți din acțiuni cumpărate sau primite în perioada privatizării în masă, fără să știe că încă figurează ca acționari. Verificările se fac prin Depozitarul Central, instituția care gestionează registrul acționarilor și evidența instrumentelor financiare.

Pentru a afla dacă mai deții acțiuni, poți solicita un extras de cont. Acest document confirmă dacă ai în continuare acțiuni sau alte instrumente financiare înregistrate pe numele tău.

În multe cazuri, odată cu aceste acțiuni există și dividende care nu au fost niciodată ridicate. După înregistrarea unui cod IBAN, sumele pot fi transferate direct în contul bancar. Așa descoperă mulți români că au bani de recuperat fără să fi știut ani la rând.

Poți avea bani de recuperat de la ANAF fără să știi

Mulți români au plătit, fără să își dea seama, taxe, impozite sau contribuții mai mari decât trebuia. În unele cazuri, aceste sume pot fi recuperate, însă puțini verifică dacă au bani rămași la stat.

Verificarea se face prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, în Spațiul Privat Virtual, unde poate fi solicitată fișa pe plătitor. Acest document arată atât eventualele obligații fiscale restante, cât și sumele achitate în plus.

În contul SPV poți vedea întreaga situație fiscală și poți depune cereri pentru restituirea anumitor sume, în funcție de tipul obligației fiscale. De multe ori, banii pot fi recuperați destul de simplu, însă rămân nerevendicați tocmai pentru că oamenii nu verifică aceste informații.

De ce documente ai nevoie pentru a verifica sumele nerevendicate

Pentru fiecare tip de sumă nerevendicată sunt necesare documente diferite, iar lipsa acestora poate îngreuna verificările. În cazul dosarelor de despăgubire gestionate de ANRP, unul dintre cele mai importante documente este numărul dosarului. De asemenea, sunt necesare decizia primită, actele de identitate și documentele care dovedesc dreptul asupra proprietății sau calitatea de moștenitor.

Dacă vrei să verifici existența unor acțiuni vechi sau a dividendelor neridicate prin Depozitarul Central, ai nevoie de și de o cerere pentru extras de cont. Pentru încasarea dividendelor poate fi necesară și înregistrarea unui cont IBAN.

În cazul sumelor plătite în plus către Agenția Națională de Administrare Fiscală, verificarea se face cel mai simplu prin contul din Spațiul Privat Virtual. Acolo poți solicita fișa pe plătitor și poți vedea rapid dacă există bani care pot fi recuperați.

Chiar dacă multe persoane cred că nu au nimic de primit, verificările merită făcute. Unele sume pot fi mici, însă în cazul pentru proprietăți sau al acțiunilor vechi, diferențele pot ajunge să fie importante.