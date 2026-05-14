Ana Beatrice
14 mai 2026, 22:56
Sursă Foto: Facebook - Mihai Trăistariu
Apariția lui Mihai Trăistariu în podcastul „Vorba lu’ Jorge” a stârnit un val de controverse în mediul online. Artistul a vorbit deschis despre culisele succesului în industria muzicală și despre modul în care unii cântăreți ajung să se lanseze. În timpul discuției, numele regretatei Mădălina Manole a fost adus în prim-plan, alături de relația acesteia cu compozitorul Șerban Georgescu.

Ce spune Mihai Trăistariu despre succesul Mădălinei Manole

Declarațiile făcute de Mihai Trăistariu au aprins rapid spiritele în mediul online. Artistul a vorbit fără rețineri despre culisele industriei muzicale și despre cât de important este contextul în construirea unei cariere de succes. Artistul a susținut că talentul, de unul singur, nu este suficient pentru a ajunge în top. În opinia lui, oamenii potriviți și relațiile din jurul unui artist pot face, de multe ori, diferența.

În acest context, discuția a ajuns la regretata Mădălina Manole și la relația ei cu compozitorul Șerban Georgescu. Trăistariu a afirmat că succesul artistei ar fi fost strâns legat de sprijinul și piesele compuse de acesta. „Dacă nu era Șerban Georgescu, compozitorul ei, cuplat cu ea, care să-i facă piesele alea fabuloase, poate că nici nu reușea”, a declarat cântărețul.

A făcut apoi referire și la declinul carierei artistei. Cântărețul a spus că „după care s-a stins din carieră și atunci ea probabil și-a luat viața, cum zic oamenii”. Afirmațiile sale au fost imediat criticate de Jorge, care a considerat că talentul Mădălinei Manole este nedreptățit prin astfel de comentarii.

„Vorbești despre o persoană care nu mai e printre noi și spui că cariera ei s-a bazat pe faptul că a fost într-o relație cu compozitorul ei. Strigător la cer ce spui! Păi e ditamai talentul național”, i-a răspuns Jorge. Cu toate acestea, Mihai Trăistariu și-a menținut poziția. Artistul a insistat asupra ideii că foarte mulți artiști talentați nu reușesc să se afirme fără sprijinul potrivit.

Cum au reacționat internauții după declarațiile lui Mihai Trăistariu

Discuția tensionată dintre Mihai Trăistariu și Jorge a devenit rapid virală în mediul online. Părerile internauților s-au împărțit imediat în două tabere. În timp ce unii l-au criticat pe cântăreț pentru modul în care a vorbit despre regretata Mădălina Manole, alții i-au dat dreptate. Mulți au considerat că artistul a spus, de fapt, un adevăr incomod despre industria muzicală.

Mai multe persoane au susținut că succesul nu vine doar din talent, ci și din context, susținere și oamenii influenți din jurul unui artist. „Și eu sunt de părere cu Mihai. Uitați-vă cum era Mădălina când s-a lansat, era ca un înger venit pe pământ. Relația cu Șerban a venit la pachet cu multe avantaje: el era dintr-o familie foarte bună, era un compozitor extraordinar, îi putea oferi toată protecția de care avea nevoie o fată atât de frumoasă ca ea”, a comentat un internaut.

Un alt utilizator a spus că afirmațiile lui Trăistariu nu ar trebui privite ca o negare a valorii artistei, ci ca o descriere realistă a industriei: „Să nu mai dăm ochii peste cap, că ceea ce spune Mihai este o realitate dintre multe altele. Nu contestă valoarea, el spune doar că trebuie să fii omul potrivit la locul potrivit. Vocea nu exonerează și șansa în viață, și contextul”.

Au existat și persoane care au apreciat sinceritatea artistului. Mulți au spus că Mihai Trăistariu a vorbit deschis despre lucruri pe care puțini aleg să le spună public. „Cred totuși că acesta este un moment în care el spune cum stau lucrurile în industria muzicală din România și este sincer”, a fost un alt comentariu apărut pe rețelele sociale, notează click.ro.

