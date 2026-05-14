Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. Fostul președinte a criticat dur ritmul în care se desfășoară consultările politice pentru desemnarea unui nou premier, în contextul crizei guvernamentale. Invitat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, fostul șef al statului a spus că actuala întârziere este greu de justificat, în condițiile în care România traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani.

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. De ce consideră că se pierde prea mult timp

Fostul președinte susține că atât Administrația Prezidențială, cât și partidele politice tratează cu prea multă relaxare un moment care ar cere reacții rapide și decizii ferme.

“Da, e o lentoare nepermisă, după părerea mea, nu numai la adresa președintelui aprecierea, dar și la adresa partidelor. Parcă nu le-ar păsa. România este într-una din cele mai dificile situații de la intrarea în Uniunea Europeană încoace. Și, totuși, stăm și amânăm și am auzit prima explicație a domnului președinte Dan, nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E posibil când e vorba de viteză pentru a-ți restabili guvernarea, să accepti ideea că-s plecați liderii și atunci stăm. Dar trimiți invitația cu dată și oră, nu-i președintele, vin vicepreședinții. Dar nu poți să ții negocierile sau consultările pentru faptul că doi lideri anunță că lipsesc, pentru că își iau un concediu prelungit, să zicem, un weekend prelungit”.

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. Ce spune fostul președinte despre interesul național

Traian Băsescu a ridicat semne de întrebare legate de prioritățile liderilor politici, afirmând că o procedură constituțională atât de importantă nu ar trebui blocată de indisponibilitatea unor șefi de partid.

“Interesul național poate fi pus sub semnul întrebării de faptul că doi președinți n-au timp să vină la consultări pentru îndeplinirea procedurii constituționale înainte de desemnarea unui premier?”

Cum ar fi procedat Traian Băsescu în aceeași situație

Întrebat dacă ar fi acceptat o astfel de amânare în perioada în care se afla la Cotroceni, fostul președinte a spus că ar fi convocat consultările indiferent de zi sau context.

“E șocant. Eu le făceam sâmbătă, duminică, în ziua de Anul Nou, de Paști, de Crăciun, când era țara cu probleme, dar, mă rog, mi se pare nelalocul ei această întârziere continuă, mai ales că avem constrângeri. Sunt constrângerile de pe programul de înarmare a României, constrângeri care se materializează în 8,3 miliarde de euro destinați Armatei Române și sunt constrângerile din PNRR, unde și acolo mai sunt vreo 10 miliarde sub semnul întrebării.”

De ce spune Băsescu că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline

Fostul șef al statului a explicat că un executiv interimar are atribuții limitate și nu poate adopta rapid măsurile necesare pentru deblocarea unor proiecte esențiale.

“Și pentru unele, și pentru altele, trebuiesc emise acte normative. Un guvern căzut, un guvern interimar nu poate emite aceste acte, doar gestionează de pe o zi pe alta. Am auzit la domnul Bolojan varianta o să le trecem prin inițiativă legislativă, adică ministrul care e și parlamentar se duce în Parlament cu proiectul, îl înregistrează ca fiind proiectul lui și cât este timpul de trecere prin Parlament? Ai nevoie de avizele comisiilor.

În primul rând, de ședința de aprobare a biroului Camerei ca să fie pusă pe ordinea de zi. Ai comisii. Pe urmă, trece la Camera cealaltă după ce se dă votul. Și acolo, aceeași procedură. Și când se termină procedura pac și o contestare la Curtea Constituțională. Ce mai faci?

Ai nevoie de guvern care să emită ordonanțe de urgență”.