B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)

Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)

Ana Maria
14 mai 2026, 21:37
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. De ce consideră că se pierde prea mult timp
  2. Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. Ce spune fostul președinte despre interesul național
  3. Cum ar fi procedat Traian Băsescu în aceeași situație
  4. De ce spune Băsescu că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. Fostul președinte a criticat dur ritmul în care se desfășoară consultările politice pentru desemnarea unui nou premier, în contextul crizei guvernamentale. Invitat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, fostul șef al statului a spus că actuala întârziere este greu de justificat, în condițiile în care România traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani.

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. De ce consideră că se pierde prea mult timp

Fostul președinte susține că atât Administrația Prezidențială, cât și partidele politice tratează cu prea multă relaxare un moment care ar cere reacții rapide și decizii ferme.

“Da, e o lentoare nepermisă, după părerea mea, nu numai la adresa președintelui aprecierea, dar și la adresa partidelor. Parcă nu le-ar păsa. România este într-una din cele mai dificile situații de la intrarea în Uniunea Europeană încoace. Și, totuși, stăm și amânăm și am auzit prima explicație a domnului președinte Dan, nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E posibil când e vorba de viteză pentru a-ți restabili guvernarea, să accepti ideea că-s plecați liderii și atunci stăm. Dar trimiți invitația cu dată și oră, nu-i președintele, vin vicepreședinții. Dar nu poți să ții negocierile sau consultările pentru faptul că doi lideri anunță că lipsesc, pentru că își iau un concediu prelungit, să zicem, un weekend prelungit”.

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. Ce spune fostul președinte despre interesul național

Traian Băsescu a ridicat semne de întrebare legate de prioritățile liderilor politici, afirmând că o procedură constituțională atât de importantă nu ar trebui blocată de indisponibilitatea unor șefi de partid.

“Interesul național poate fi pus sub semnul întrebării de faptul că doi președinți n-au timp să vină la consultări pentru îndeplinirea procedurii constituționale înainte de desemnarea unui premier?”

Cum ar fi procedat Traian Băsescu în aceeași situație

Întrebat dacă ar fi acceptat o astfel de amânare în perioada în care se afla la Cotroceni, fostul președinte a spus că ar fi convocat consultările indiferent de zi sau context.

“E șocant. Eu le făceam sâmbătă, duminică, în ziua de Anul Nou, de Paști, de Crăciun, când era țara cu probleme, dar, mă rog, mi se pare nelalocul ei această întârziere continuă, mai ales că avem constrângeri. Sunt constrângerile de pe programul de înarmare a României, constrângeri care se materializează în 8,3 miliarde de euro destinați Armatei Române și sunt constrângerile din PNRR, unde și acolo mai sunt vreo 10 miliarde sub semnul întrebării.”

De ce spune Băsescu că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline

Fostul șef al statului a explicat că un executiv interimar are atribuții limitate și nu poate adopta rapid măsurile necesare pentru deblocarea unor proiecte esențiale.

“Și pentru unele, și pentru altele, trebuiesc emise acte normative. Un guvern căzut, un guvern interimar nu poate emite aceste acte, doar gestionează de pe o zi pe alta. Am auzit la domnul Bolojan varianta o să le trecem prin inițiativă legislativă, adică ministrul care e și parlamentar se duce în Parlament cu proiectul, îl înregistrează ca fiind proiectul lui și cât este timpul de trecere prin Parlament? Ai nevoie de avizele comisiilor.

În primul rând, de ședința de aprobare a biroului Camerei ca să fie pusă pe ordinea de zi. Ai comisii. Pe urmă, trece la Camera cealaltă după ce se dă votul. Și acolo, aceeași procedură. Și când se termină procedura pac și o contestare la Curtea Constituțională. Ce mai faci?

Ai nevoie de guvern care să emită ordonanțe de urgență”.

Tags:
Citește și...
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Externe
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Ce plan are PNL la consultările cu Nicușor Dan. Motreanu exclude două scenarii importante: „Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier”
Politică
Ce plan are PNL la consultările cu Nicușor Dan. Motreanu exclude două scenarii importante: „Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier”
Decizie neașteptată a Guvernului Bolojan: Cresc salariile și se fac angajări în 47 de companii de stat. Cum au justificat măsura
Politică
Decizie neașteptată a Guvernului Bolojan: Cresc salariile și se fac angajări în 47 de companii de stat. Cum au justificat măsura
Ilie Bolojan a venit cu dovada care îl contrazice pe Marcel Ciolacu în scandalul SAFE. Ce document a prezentat
Politică
Ilie Bolojan a venit cu dovada care îl contrazice pe Marcel Ciolacu în scandalul SAFE. Ce document a prezentat
Cu cine împărțea Bolojan, „pe un șervețel și cu un pix”, banii din fondul de rezervă. Acuzațiile aduse de liderul senatorilor PSD
Politică
Cu cine împărțea Bolojan, „pe un șervețel și cu un pix”, banii din fondul de rezervă. Acuzațiile aduse de liderul senatorilor PSD
Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
Politică
Ursula von der Leyen felicită România pentru reformele din PNRR: „Eforturile sunt răsplătite”
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
Politică
Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a anunțat programul întâlnirilor. Când vor merge AUR, POT și SOS
Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu cere revenirea urgentă a coaliției PSD-PNL la guvernare. De ce respinge varianta tehnocraților: „Te ia râsul” (VIDEO)
SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
Politică
SONDAJ CURS: AUR rămâne pe primul loc, dar pierde teren. PSD și PNL recuperează ușor
Bolojan anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării bugetarilor: „Avem cheltuieli salariale care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări” / “Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public din România” (VIDEO)
Politică
Bolojan anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării bugetarilor: „Avem cheltuieli salariale care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări” / “Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public din România” (VIDEO)
Ultima oră
21:52 - China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
21:49 - Bani nerevendicați de la stat: cum afli dacă ai despăgubiri, dividende sau alte sume de recuperat
21:21 - Tragedie într-un apartament din Italia. Un bărbat a fost găsit mort după un an, deși chiria era plătită lunar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
21:16 - Stațiunea de pe litoral unde vacanțele au rămas ieftine în 2026. Prețuri mici, liniște și plaje mai puțin aglomerate
21:13 - Ce plan are PNL la consultările cu Nicușor Dan. Motreanu exclude două scenarii importante: „Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier”
20:55 - Decizie neașteptată a Guvernului Bolojan: Cresc salariile și se fac angajări în 47 de companii de stat. Cum au justificat măsura
20:47 - Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.
20:24 - Concedieri masive în România. Peste 30.000 de oameni şi-au pierdut locul de muncă de la începutul anului
20:16 - Ilie Bolojan a venit cu dovada care îl contrazice pe Marcel Ciolacu în scandalul SAFE. Ce document a prezentat
20:15 - București intră în era semafoarelor inteligente. Consiliul General aprobă prima etapă de modernizare a traficului urban cu AI și senzori.