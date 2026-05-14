Finala Campionatului Mondial 2026 ar putea bate toate recordurile de durată. Cât costă cel mai ieftin bilet

Ana Beatrice
14 mai 2026, 22:20
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cât costă să vezi din tribune finala spectaculoasă a Campionatului Mondial
  2. De ce se tem jucătorii de pauzele tot mai lungi de la Mondial

Finala Campionatului Mondial din această vară s-ar putea transforma într-un adevărat maraton pentru suporteri. Un meci de fotbal durează, în mod normal, 90 de minute, însă pauzele de hidratare şi intervenţiile VAR pot prelungi considerabil jocul. În plus, show-ul amplu pregătit pentru pauză ar putea face ca ultimul act să doboare toate recordurile de durată, notează SkySports.

Cât costă să vezi din tribune finala spectaculoasă a Campionatului Mondial

Spectacol total şi preţuri pe măsură la finala Campionatului Mondial din această vară. Meciul programat pe 19 iulie, pe celebrul MetLife Stadium, promite să fie diferit de tot ce au văzut până acum fanii fotbalului. Potrivit sursei menționate, va fi prima finală de Mondial care va include un show grandios la pauză, inspirat de marile evenimente sportive din Statele Unite.

Experienţa vine însă cu un cost uriaş. Cel mai ieftin bilet disponibil a ajuns la 7.987 de dolari. Spectatorii nu vor asista doar la lupta pentru trofeu, ci şi la un concert spectaculos susţinut de Madonna, Shakira şi BTS. Potrivit FIFA, întregul show este organizat în sprijinul FIFA Global Citizen Education Fund.

De ce se tem jucătorii de pauzele tot mai lungi de la Mondial

Pauzele tot mai lungi dintre reprize au început să provoace îngrijorare în lumea fotbalului. Temerile au apărut mai ales înaintea finalei Campionatului Mondial din această vară. Deşi regulamentul prevede că pauza nu ar trebui să depăşească 15 minute, FIFA a trecut deja peste această limită la finala Cupei Mondiale a Cluburilor de vara trecută.

Atunci, show-ul susţinut de Coldplay, Doja Cat, Tems şi J Balvin a prelungit pauza la peste 24 de minute. Reprezentanţii sindicatelor jucătorilor au reacţionat imediat după acel moment. Aceştia avertizează că perioadele lungi de inactivitate pot creşte semnificativ riscul de accidentări. Specialiştii susţin că organismul fotbaliştilor este afectat atunci când trebuie să revină brusc la intensitatea maximă a unui meci după o pauză atât de mare.

