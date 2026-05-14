Finala Campionatului Mondial din această vară s-ar putea transforma într-un adevărat maraton pentru suporteri. Un meci de fotbal durează, în mod normal, 90 de minute, însă pauzele de hidratare şi intervenţiile VAR pot prelungi considerabil jocul. În plus, show-ul amplu pregătit pentru pauză ar putea face ca ultimul act să doboare toate recordurile de durată, notează .

Cât costă să vezi din tribune finala spectaculoasă a Campionatului Mondial

Spectacol total şi preţuri pe măsură la finala Campionatului Mondial din această vară. Meciul programat pe 19 iulie, pe celebrul MetLife Stadium, promite să fie diferit de tot ce au văzut până acum fanii fotbalului. Potrivit sursei menționate, va fi prima finală de Mondial care va include un show grandios la pauză, inspirat de marile evenimente sportive din Statele Unite.