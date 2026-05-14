Ilie Bolojan a venit cu documentul. Premierul a dat, joi, explicații publice în scandalul politic legat de programul SAFE, după ce lideri PSD au lansat acuzații privind modul în care ar fi fost gestionat acest mecanism de finanțare. Șeful Executivului a prezentat un document transmis de Administrația Prezidențială, despre care spune că demonstrează clar cine a decis coordonarea programului.

Declarațiile vin după schimbul de replici dintre actualul premier și fostul premier Marcel Ciolacu, pe fondul controverselor privind programul european de finanțare destinat apărării și infrastructurii.

Ce document a prezentat Ilie Bolojan în scandalul SAFE

Premierul susține că documentul prezentat public arată că responsabilitatea coordonării programului SAFE a fost stabilită încă din perioada în care Marcel Ciolacu conducea Guvernul.

Potrivit lui Bolojan, decizia a fost luată în cadrul unei ședințe CSAT, la solicitarea fostului premier.

“Arhitectura programului SAFE a fost decisă în primăvara anului trecut, în aprilie 2025, la ședința CSAT. Vă vom da o copie a unei adrese din care rezultă clar că la solicitarea domnului premier Marcel Ciolacu, CSAT a decis ca această coordonare a programului SAFE să fie făcută de Cancelaria Primului-Ministru. Se cuvine acum, la finalizarea programului, să mulțumesc domnului Mihai Jurca, șeful Cancelariei, miniștrilor și experților implicați în negocieri. Am avut o colaborare bună cu echipa președintelui României, cu ministerele, cu serviciile de informații, pentru a duce o bună parte din producție în România”.

Ilie Bolojan a venit cu documentul. Ce spune premierul despre împrumutul de 16,5 miliarde de euro

Ilie Bolojan a apărat decizia privind accesarea programului SAFE și a explicat că România are nevoie de această finanțare, atât din motive bugetare, cât și din perspectiva obligațiilor de apărare.

“E un acord de împrumut de 16,5 miliarde de euro și în spațiul public a fost contestată această decizie. E decizia corectă atât bugetar, cât și pentru apărare. România are bugete de apărare care nu vor putea scădea, avem angajament în NATO, e război în Ucraina. Noi, cu deficitele pe care le avem, pentru a ne închide bugetul nu putem să nu recurgem la credite în anii următori. Din cele 2,3% care reprezintă bugetul de apărare, circa 4 miliarde de euro înseamnă înzestrarea militară, ceea ce înseamnă că avem nevoie de credite. Or, dobânda la SAFE e jumătate față de dobânda la care se împrumută în mod normal România”.

Ilie Bolojan a venit cu documentul. În ce stadiu se află programul SAFE

Premierul a anunțat că programul a ajuns în etapa finală, iar până la sfârșitul lunii ar urma să fie semnate documentele esențiale pentru demararea proiectelor.

“Un alt element important gestionat în aceste zile a fost programul SAFE. Mă bucur că în aceste zile s-a finalizat practic programul SAFE astel încât, până la finalul acestei luni să putem semna atât contractul de împrumut cu Comisia Europeană, cât și contractele propriu-zise, ca să putem începe proiectele”.

Potrivit lui Bolojan, o parte semnificativă a fondurilor va merge către sectorul de apărare, însă există și investiții importante în infrastructură strategică.

“Cea mai mare componentă a SAFE e destinată Ministerului Apărării, dar o componentă importantă e și pentru infrastructură – capetele de autostradă spre Republica Moldova și Ucraina”.

Ce acuzații au venit din partea PSD

Controversa a pornit după ce lideri PSD au susținut că Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi construit mecanismul de gestionare al programului SAFE și au criticat structura de coordonare a acestuia.

Marcel Ciolacu a afirmat recent, potrivit , că schema programului ar fi fost pusă la punct de actualul Cabinet și a criticat faptul că grupul de lucru ar fi coordonat de șeful Cancelariei premierului.

În replică, Bolojan susține că documentele oficiale contrazic această versiune și arată că decizia privind coordonarea programului a fost luată anterior, chiar la inițiativa fostului premier.