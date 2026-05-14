Relațiile comerciale dintre Washington și Beijing primesc un nou semnal de apropiere, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că China a acceptat să cumpere 200 de avioane produse de Boeing, marcând prima achiziție majoră de aeronave comerciale americane realizată de Beijing în aproape zece ani, potrivit .

Trump anunță acordul dintre China și Boeing

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Fox News, unde Donald a vorbit despre discuțiile purtate cu liderul chinez Xi Jinping.

Potrivit informațiilor prezentate, gigantul din industria aeronautică ar urma să livreze 200 de aeronave către piața chineză.

„Un lucru pe care l-a acceptat astăzi este să comande 200 de avioane… Boeing voia 150, dar a obținut 200”, a declarat Donald Trump, potrivit Reuters.

Anunțul vine după ani de tensiuni comerciale și restricții reciproce între SUA și China.

Investitorii au reacționat neașteptat după anunț

Deși vestea părea una pozitivă pentru constructorul american de avioane, acțiunile Boeing au scăzut cu peste 4% după difuzarea interviului.

Piața financiară a reacționat rezervat, în condițiile în care informațiile privind acordul au rămas limitate.

Analiștii se așteptau la o comandă chiar mai mare, după ce în ultimele luni au circulat informații privind o posibilă vânzare de peste 500 de aeronave către China.

Prima comandă majoră după ani de restricții

Achiziția ar reprezenta primul acord important pentru avioane comerciale americane semnat de China în aproape un deceniu.

Industria aeronautică a fost afectată în ultimii ani de conflictele comerciale dintre cele două superputeri, dar și de problemele interne ale Boeing.

Înaintea declarațiilor lui Trump, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, sugerase că un anunț important privind Boeing ar putea avea loc în timpul vizitei delegației americane la Beijing.

O eventuală confirmare oficială a contractului ar putea deveni unul dintre cele mai importante acorduri comerciale americano-chineze din sectorul aviatic din ultimii ani.