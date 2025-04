Contre acide între Elena Lasconi și Nicușor Dan, la dezbaterea electorală: „Nicușor, tu ai fi candidatul care ai trece de orice detector de miciuni” / „Nu e locul cel mai potrivit pentru tipul acesta de telenovele”

Contre între și , la dezbaterea electorală organizată de Digi24, la Palatul Cotroceni, luni seara.

Candidații la alegerile prezidențiale au avut ocazia să-și adreseze întrebări unii altora.

„Opțiunile reale, în acest moment, stimați susținători sunt …”

Întrebarea Elenei Lasconi pentru Nicușor Dan a fost următoarea: „Când te-ai milogit de cei de la PSD și PNL să te susțină, erai anti-sistem, reformator sau oportunist? Se împacă politica cu moralitatea?”.

“Aș vrea să încep prin a vă aduce aminte că în data de 25 noiembrie, la 4 dimineața, pe contul meu de Facebook am trimis un mesaj către toți susținătorii mei pe care l-au citit 300.000 de oameni, în care am îndemnat românii din SUA și Canada să vă voteze, pentru a evita să avem o finală George Simion-Marcel Ciolacu.

Dincolo de toate umorile, sentimetele pe care fiecare dintre noi le trăiește, eu cred că trebuie să ne uităm la poporul român, să vedem care sunt așteptările poporului român, de ce poporul român a dat un uriaș vot de blam clasei politice și care sunt opțiunile reale în acest moment. Opțiunile reale și aici mă îndrept către susținătorii doamnei Lasconi. Opțiunile reale, în acest moment, stimați susținători sunt Crin Antonescu, George Simion, Victor Ponta sau Nicușor Dan. Vă rog să votați în consecință”, a răspuns candidatul independent la prezidențiale.

Elena Lasconi a fost nemulțimită de răspunsul lui Nicușor Dan, pentru că nu a răspuns concret la întrebare: “Eu vă rog să votați în consecință și să vă gândiți cum s-a grăbit Nicușor Dan să-și anunțe candidatura și puneți-vă oricare în …”

“Nicușor, tu ai fi candidatul care ai trece de orice detector de miciuni și nu ai răspunde niciodată la o întrebare direct. Îmi pare rău pentru că mi-am pus multă speranță în tine în urmă cu mai mulți ani. Îmi pare rău că am aflat de la televizor, deci imaginați-vă următorul scenariu, aveți un prieten foarte bun care știți că candidează, dă concurs pentru un post și ne trezim că vine altcineva peste. Asta spune foarte multe despre caracterul lui Nicușor. Îți mulțumesc”, i-a mai spus Lasconi.

„Nu e locul cel mai potrivit pentru asta, pentru tipul acesta de telenovele”

Replica lui Nicușor Dan nu a întârziat să apară.

„Îmi pare rău că o spun, că nu e locul cel mai potrivit pentru asta, pentru tipul acesta de telenovele, însă, în data de 8 decembrie, știind că există o discuție în cadrul USR-ului, într-un for statutar, și punându-mi-se întrebarea dacă intenționez să candidez, am dat primul telefon doamnei Elena Lasconi, ca să o informez de intenția mea de a candida. Ulterior, am sunat pe liderii coaliției, crezând în acel moment, cum au spus toți, că există în România un pericol izolaționist, care se manifestase prin domnul Călin Georgescu, și crezând că un independent, care are o cotă de încredere importantă în electoratul român, un independent care câștigase Primăria Capitalei poate să aibă o susținere și să închidă toată discuția cu izolaționiștii”, a spus Nicușor Dan.

La final, Lasconi l-a acuzat pe Nicușor Dan că minte.

“Minciunile nu sunt ok”, a fost replica Elenei Lasconi.