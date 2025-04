Cum explică Nicușor Dan decizia de a candida la prezidențiale, deși a cerut bucureștenilor un nou mandat de primar general: „România nu poate fi lăsată pe mâna unuia dintre Simion, Ponta, Antonescu”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a explicat luni seara, în timpul dezbaterii prezidențiale care este motivul pentru care este dispus să renunțe la funcția de primar general al Capitalei, deși a cerut bucureștenilor un nou mandat, pentru a deveni șef al statului:

“Nu e o chestiune de persoană, e o chestiune de responsabilitate pentru că am anticipat în decembrie când am anunțat că voi candida, am anticipat că clasa politică din România nu va fi capabilă să genereze candidați mai buni decât Simion-Ponta-Antonescu, ăsta este motivul pentru care am candidat. Consider că de la Palatul Cotroceni o să pot să ajut bucureștenii mai mult decât pot să fac de la Primăria Capitalei. Că aduc aminte că avem un referendum la care bucureștenii au votat și pe care Guvernul și Parlamentul au refuzat să îl pună în aplicare.

Da, mi-am dorit un Consiliu General de dreapta și mi-am dorit susținere pentru referendum, ăsta e motivul pentru care am fost la evenimentele candidaților de dreapta, Lasconi, Ciucă și Ludovic Orban.

În opinia mea politică înseamnă să te pui în slujba cetățenilor și încerc să fac asta cât mai bine cu putință”.

De asemenea, Nicușor Dan a transmis și un mesaj pentru cei care l-au votat la alegerile locale:

“Consider că este un moment de responsabilitate, consider că România nu poate fi lăsată pe mâna unuia dintre domnii Simion, Ponta, Antonescu și ăsta e motivul pentru care eu am candidat. Acestea fiind spuse, eu trăiesc în București, am familia în București, sunt preocupat de București de cel puțin 20 d eani și bucureștenii vor găsi în președintele Nicușor Dan un partener”.