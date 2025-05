Daniel David răspunde amenințărilor din diaspora: „Am câștigat cu ajutorul diasporei? Nu!...”

, ministrul Educației și Cercetării, a intervenit pentru a lămuri mai multe mituri legate de rezultatele alegerilor și a transmis un mesaj celor din care au amenințat că „vin să-și ia țara înapoi”.

Pe blogul său, ministrul a scris: „It’s done, but not gone! Trei gânduri la cald despre rezultatul alegerilor prezidențiale”. El a subliniat că, deși alegerile s-au încheiat, țara are acum nevoie de implicarea tuturor, conform informațiilor oferite de

„Avem rezultatele (it’s done), suntem toți aici (but not gone) și acum avem nevoie de contribuția fiecăruia pentru a proteja și dezvolta România, mai ales în contextul internațional complicat”, a precizat acesta pe blogul său.

Daniel David a oferit o analiză personală a rezultatelor, evidențiind că mișcarea „naționalist-suveranistă” ar fi avut șanse mai mari dacă nu s-ar fi aliat cu grupări „bizare și grotesc-agresive”, care au respins valorile europene și au creat disconfort în rândul electoratului majoritar.

„Bunul-simț a fost cel care a protejat normalitatea în fața discursurilor extremiste și exagerate”, a mai declarat ministrul.

Legat de diaspora, Daniel David a menționat: „Cei care spun că vor să-și ia țara înapoi trebuie să înțeleagă că nu o pot lua de la ceilalți români și de la copiii lor. România este țara tuturor cetățenilor săi, iar cea mai bună cale de a o construi este prin educație, cultură, muncă cinstită și bun-simț. Bizareriile și agresivitatea nu ne ajută. Noi suntem ai țării, nu țara e a noastră.”

„Nicușor Dan nu a câștigat cu voturile diasporei”

Ministrul a demontat și câteva mituri legate de sprijinul din diaspora sau din rândul minorităților etnice: „Nicușor Dan nu a câștigat cu voturile diasporei, ci în ciuda faptului că a pierdut acolo. Totodată, voturile basarabenilor și ale cetățenilor români de etnie maghiară nu au făcut diferența decisivă în această ecuație, diferența majoră fiind făcută în țară.”

În încheiere, Daniel David a lansat un apel la unitate: „Să mergem împreună, ghidați de educație, cultură și bun-simț.”