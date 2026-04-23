Ministerul Educației și Cercetării pregătește una dintre cele mai ample schimbări din ultimii ani pentru învățământul liceal. Din anul școlar 2026–2027, zeci de unități de învățământ vor testa un model nou, care oferă mai multă libertate școlilor și elevilor.

Programul vizează 32 de licee selectate, însă lista rămâne deschisă. Autoritățile spun că proiectul poate deveni baza unei reforme naționale, dacă rezultatele vor confirma eficiența noii organizări.

Ce schimbă programul pilot în licee

publicat pe 23 aprilie, cele 32 de licee vor aplica planuri-cadru alternative, în cadrul Programului Național pentru pilotarea sistemică a planurilor-cadru. Măsura include licee de stat, private și confesionale, semn că reforma urmărește întregul sistem preuniversitar.

Practic, fiecare unitate inclusă în program va putea adapta structura materiilor în funcție de profilul școlii și de cerințele comunității locale. Conducerile vor avea posibilitatea să ajusteze numărul de ore, să introducă discipline noi și să personalizeze traseul educațional al elevilor.

În ce constă planul-cadru

Planul-cadru reprezintă documentul care stabilește disciplinele studiate, numărul de ore și împărțirea dintre materiile obligatorii și cele opționale. El stă la baza orarului școlar și organizează activitatea din fiecare liceu.

Prin noile variante alternative, această structură devine mai flexibilă. Liceele participante vor putea redistribui orele și vor propune materii adaptate intereselor elevilor, păstrând totuși competențele esențiale comune.

„Demersul are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte, în acord cu cadrul legal existent în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabilește posibilitatea ca în sistemul de învățământ să funcționeze unităţi cu statut de unităţi-pilot, cu scopul de a implementa şi de a evalua intervenţii educaţionale ce pot să cuprindă noi modele curriculare.”, potrivit comunicatului.

Ce materii noi pot apărea pentru elevi

Ordinul aprobă 77 de arhitecturi curriculare dezvoltate local, iar accentul cade pe alegerea elevilor și flexibilitatea programului. Un rol important îl va avea Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii, cunoscut drept CDEOȘ.

„Modelele propuse prioritizează flexibilitatea (inclusiv a orarului elevilor) și alegerile elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) în domenii precum: comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică sau inteligență artificială sau stare de bine. Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) devine relevant în formarea academică și profesională a viitorilor absolvenți.”, precizează .

Astfel, elevii ar putea studia discipline mai apropiate de piața muncii și de realitatea tehnologică actuală, nu doar materiile clasice prezente astăzi în orar.

Cine mai poate intra în program

Ministerul a transmis că lista liceelor-pilot nu este definitivă. Unitățile interesate pot solicita includerea până la 31 mai 2026, urmând procedura oficială și alegând unul dintre planurile-cadru deja aprobate.

Pentru elevii din învățământul tehnologic și dual, documentele școlare vor evidenția clar orele asociate calificării , astfel încât competențele obținute să fie mai ușor recunoscute inclusiv la transferuri.