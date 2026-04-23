Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor

Iulia Petcu
23 apr. 2026, 18:36
Cuprins
  1. Ce schimbă programul pilot în licee
  2. În ce constă planul-cadru
  3. Ce materii noi pot apărea pentru elevi
  4. Cine mai poate intra în program

Ministerul Educației și Cercetării pregătește una dintre cele mai ample schimbări din ultimii ani pentru învățământul liceal. Din anul școlar 2026–2027, zeci de unități de învățământ vor testa un model nou, care oferă mai multă libertate școlilor și elevilor.

Programul vizează 32 de licee selectate, însă lista rămâne deschisă. Autoritățile spun că proiectul poate deveni baza unei reforme naționale, dacă rezultatele vor confirma eficiența noii organizări.

Ce schimbă programul pilot în licee

Potrivit ordinului publicat pe 23 aprilie, cele 32 de licee vor aplica planuri-cadru alternative, în cadrul Programului Național pentru pilotarea sistemică a planurilor-cadru. Măsura include licee de stat, private și confesionale, semn că reforma urmărește întregul sistem preuniversitar.

Practic, fiecare unitate inclusă în program va putea adapta structura materiilor în funcție de profilul școlii și de cerințele comunității locale. Conducerile vor avea posibilitatea să ajusteze numărul de ore, să introducă discipline noi și să personalizeze traseul educațional al elevilor.

În ce constă planul-cadru

Planul-cadru reprezintă documentul care stabilește disciplinele studiate, numărul de ore și împărțirea dintre materiile obligatorii și cele opționale. El stă la baza orarului școlar și organizează activitatea didactică din fiecare liceu.

Prin noile variante alternative, această structură devine mai flexibilă. Liceele participante vor putea redistribui orele și vor propune materii adaptate intereselor elevilor, păstrând totuși competențele esențiale comune.

„Demersul are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte, în acord cu cadrul legal existent în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabilește posibilitatea ca în sistemul de învățământ să funcționeze unităţi cu statut de unităţi-pilot, cu scopul de a implementa şi de a evalua intervenţii educaţionale ce pot să cuprindă noi modele curriculare.”, potrivit comunicatului.

Ce materii noi pot apărea pentru elevi

Ordinul aprobă 77 de arhitecturi curriculare dezvoltate local, iar accentul cade pe alegerea elevilor și flexibilitatea programului. Un rol important îl va avea Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii, cunoscut drept CDEOȘ.

„Modelele propuse prioritizează flexibilitatea (inclusiv a orarului elevilor) și alegerile elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) în domenii precum: comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică sau inteligență artificială sau stare de bine. Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) devine relevant în formarea academică și profesională a viitorilor absolvenți.”, precizează Ministerul Educației și Cercetării.

Astfel, elevii ar putea studia discipline mai apropiate de piața muncii și de realitatea tehnologică actuală, nu doar materiile clasice prezente astăzi în orar.

Cine mai poate intra în program

Ministerul a transmis că lista liceelor-pilot nu este definitivă. Unitățile interesate pot solicita includerea până la 31 mai 2026, urmând procedura oficială și alegând unul dintre planurile-cadru deja aprobate.

Pentru elevii din învățământul tehnologic și dual, documentele școlare vor evidenția clar orele asociate calificării profesionale, astfel încât competențele obținute să fie mai ușor recunoscute inclusiv la transferuri.

Citește și...
Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
Politică
Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Politică
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Politică
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Politică
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
Politică
Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Politică
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Politică
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Politică
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
20:26 - Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
20:24 - David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
20:23 - Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
19:59 - Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
19:41 - Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
19:40 - Amenzi de peste 50.000 de lei după controlul ANPC la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au constatat inspectorii (FOTO)
19:31 - Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
19:16 - Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
19:08 - Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
18:43 - Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)