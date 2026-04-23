Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că mai există disponibilitate pentru negocieri cu PSD în actuala coaliție, dar „în momentul în care PSD votează o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, împreună cu AUR, la noi se închide ușa”. Fritz a explicat și cum încearcă acum parlamentarii Puterii să obțină sprijin din Opoziție pentru susținerea unui Guvern minoritar Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Fritz îndeamnă PSD să citească din Constituție

PSD intenționează să meargă la Curtea Constituțională (CCR) să întrebe dacă guvernul minoritar condus de Ilie Bolojan (PNL) ar trebui să vină în Parlament și să ceară vot de încredere, în condițiile în care guvernul în care a fost votat inițial.

Întrebat dacă PSD poate face acest lucru și cu ce urmări, Dominic Fritz a răspuns: „Dar Constituția este foarte clară. Poate să se uite și pe Wikipedia sau pe Google, nu trebuie să meargă la CCR. Sau să deschidă o Constituție și e foarte clar că momentul în care se constată că un guvern nu mai are susținere parlamentară este moțiunea de cenzură. Până în acest moment, Constituția consideră că guvernul este cu pline puteri în funcție. Și e și foarte bine așa, că altfel apare așa în fiecare zi câte un Grindeanu care se supără și zice ”nu-l mai susțin premier” și trebuie să refacem guvernul. Deci avem, totuși, o ștachetă pusă destul de sus de Constituție și tocmai din acest motiv noi spunem: noi mergem mai departe, ne facem treaba, mergem la muncă. Nu facem crize de nervi pe jumătate de măsură, cum o face PSD și încercăm să absorbim banii din PNRR, din SAFE”.

Cum ar putea să supraviețuiască Guvernul minoritar Bolojan

Fritz a mai afirmat că se poartă discuții pe holurile Parlamentului pentru ca Guvernul Bolojan să strângă susținerea punctuală a unor parlamentari din Opoziție: „Există la nivel de parlamentari, dar efectiv, la nivel de colegi parlamentari, cu siguranță există discuții foarte informale, nu știu, chiar pe hol uneori despre ce variante există pentru a ieși din acest blocaj. Nu ducem niciun fel de negocieri oficiale și, până la urmă, este și apanajul premierului să încerce să construiască un posibil vot care să susțină un posibil guvern minoritar”.

„Bineînțeles că încercăm să cuprindem cât mai mulți parlamentari, că este un act de trădare față de români dacă acum, fără să fie clar cum ar arăta o nouă majoritate, am răsturna un guvern fix în ultimele săptămâni în care urmează să mai absorbim 26 de miliarde de euro pentru România.

Da, normal că încercăm să-i convingem să nu treacă o astfel de moțiune (de cenzură), iar în plus, și politic, dacă eu aș fi consultant pentru AUR, aș spune: voi nu vreți să fiți idiotul util pentru PSD. Dar iată că s-ar putea că o să vedem, că există de fapt mult mai multe legături între PSD și AUR”, a ma spus liderul USR.

SOS și POT au devenit frecventabile pentru USR?

Întrebat dacă acum, practic, USR consideră frecventabile partidele ca SOS și POT, Dominic Fritz a răspuns: „Nu s-a schimbat nimic în principiile noastre, în abordarea noastră, dimpotrivă. Noi am intrat în această coaliție tocmai pentru a face scut împotriva pericolului extremismului și tocmai de aceea noi spunem foarte clar colegilor din PSD: dacă votați o moțiune de cenzură împreună cu AUR, atunci noi nu mai vom putea să facem… Noi vrem, în primul rând, să mergem înainte cu guvernul pe care l-am agreat. Acum, PSD zice că nu vor asta, dar zic și că nu vor cu AUR, dar… vor să voteze o moțiune împreună cu AUR. Au votat-o deja împotriva Dianei (Buzoianu). Noi zicem, în cel mai rău caz, trebuie să ne gândim la un guvern minoritar, dar de ce? Să nu vină o susținere exclusiv din partea PSD. Poate reevaluează, totuși, opțiunile lor”.

Întrebat dacă se mai poate readuce PSD-ul la masa negocierilor în coaliție, Dominic Fritz a răspuns: „În momentul în care PSD votează o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, împreună cu AUR, la noi se închide ușa. Până în acest moment, noi bineînțeles că putem să discutăm despre orice, inclusiv, de exemplu, o susținere a PSD-ului sau a unor părți din PSD pentru un guvern minoritar”.