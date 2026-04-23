Dominic Fritz, președintele USR, l-a îndemnat pe premierul PNL Ilie Bolojan să ajute un pic PSD-ul. Ce înseamnă concret? PSD , dar toți ceilalți oameni puși pe funcții. Fritz crede că nu e corect ca PSD să rămână parțial în Guvern și, în același timp, să înjure Guvernul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Fritz, avertisment privind miniștrii demisionari ai PSD

„Tocmai asta e important de subliniat: încă n-au plecat (miniștrii PSD care și-au depus demisiile)! Acum sunt, să zicem, miniștri care au pus pe o foaie intenția lor de a demisiona, dar până când nu este publicat în Monitorul Oficial, ei sunt bine mersi acolo, în ministere, și presupun mai merg prin niște hârtii, mai iau niște mici decizii, mai mută niște oameni și tocmai de aceea mă aștept ca domnul (Radu) Oprea (secretarul general demisionar al Guvernului) să nu se închidă acum la el în camera acolo și să țină aceste demisii la sertar și să se miște repede și astăzi aceste demisii trebuie să ajungă la Cotroceni ca președintele Dan să poată să emită repede”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz: Poate Bolojan îi ajută un pic pe cei de la PSD

Acesta a afirmat apoi că e o plecare a PSD din Guvern cu „jumătate de măsură”, deoarece în afară de miniștrii care și-au scris demisiile, toți oamenii puși de PSD în Guvern au rămas pe funcții.

„Au lăsat toți oamenii numiți politic acolo, secretari de stat, prefecți, subprefecți și eu cred că acum premierul trebuie să facă și a doua mutare și să ajute un pic PSD să fie consecvent. Și consecvența înseamnă că dacă nu mai vrei să faci parte din acest guvern, mergi până la capăt, nu stai cu toate pozițiile și îți iei banii publici în timp ce înjuri guvernul existent”, a mai afirmat Fritz.