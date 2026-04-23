B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic" PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 apr. 2026, 17:28
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Captură video - USR / Facebook
Cuprins
  1. Fritz, avertisment privind miniștrii demisionari ai PSD
  2. Fritz: Poate Bolojan îi ajută un pic pe cei de la PSD

Dominic Fritz, președintele USR, l-a îndemnat pe premierul PNL Ilie Bolojan să ajute un pic PSD-ul. Ce înseamnă concret? PSD și-a retras miniștrii, dar și-a păstrat în Guvern toți ceilalți oameni puși pe funcții. Fritz crede că nu e corect ca PSD să rămână parțial în Guvern și, în același timp, să înjure Guvernul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Fritz, avertisment privind miniștrii demisionari ai PSD

„Tocmai asta e important de subliniat: încă n-au plecat (miniștrii PSD care și-au depus demisiile)! Acum sunt, să zicem, miniștri care au pus pe o foaie intenția lor de a demisiona, dar până când nu este publicat în Monitorul Oficial, ei sunt bine mersi acolo, în ministere, și presupun mai merg prin niște hârtii, mai iau niște mici decizii, mai mută niște oameni și tocmai de aceea mă aștept ca domnul (Radu) Oprea (secretarul general demisionar al Guvernului) să nu se închidă acum la el în camera acolo și să țină aceste demisii la sertar și să se miște repede și astăzi aceste demisii trebuie să ajungă la Cotroceni ca președintele Dan să poată să emită repede”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz: Poate Bolojan îi ajută un pic pe cei de la PSD

Acesta a afirmat apoi că e o plecare a PSD din Guvern cu „jumătate de măsură”, deoarece în afară de miniștrii care și-au scris demisiile, toți oamenii puși de PSD în Guvern au rămas pe funcții.

„Au lăsat toți oamenii numiți politic acolo, secretari de stat, prefecți, subprefecți și eu cred că acum premierul trebuie să facă și a doua mutare și să ajute un pic PSD să fie consecvent. Și consecvența înseamnă că dacă nu mai vrei să faci parte din acest guvern, mergi până la capăt, nu stai cu toate pozițiile și îți iei banii publici în timp ce înjuri guvernul existent”, a mai afirmat Fritz.

Tags:
Citește și...
Lia Olguța Vasilescu s-a enervat tare și a pus tunurile pe susținătorii premierului: „Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi”
Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie
Buzoianu: PSD a plecat din Guvern că i-am deranjat grupurile de interese. A dat foc la casă și acum urlă ”casa ia foc!”. PSD a generat criza, tot el trebuie s-o rezolve (VIDEO)
Lovitură grea pentru Anamaria Gavrilă. Grupul parlamentar POT se desființează. Ce se întâmplă cu șefa partidului
Cum se agață PSD de putere: Au plecat miniștrii din Guvern, dar rămân pe funcții secretarii de stat și alți oameni ai partidului (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine îi va înlocui pe miniștrii PSD, care au demisionat din Guvern. Ce minister va prelua chiar el și ce planuri are (VIDEO)
Dinu Iancu Sălăjanu s-a autosuspendat de la șefia PNL Sălaj, după ce presa a semnalat că nu a renunțat la funcție, deși se află sub control judiciar
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după ce s-a decis în PE să i se ridice imunitatea parlamentară: „M-ați martirizat, fătălăilor! V-ați semnat condamnarea! TIC-TAC”
Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați
Ilie Bolojan a pregătit „planul B”. Ce urmează după plecarea PSD din Guvern
Ultima oră
17:28 - Lia Olguța Vasilescu s-a enervat tare și a pus tunurile pe susținătorii premierului: „Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi”
17:02 - Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie
16:52 - Buzoianu: PSD a plecat din Guvern că i-am deranjat grupurile de interese. A dat foc la casă și acum urlă ”casa ia foc!”. PSD a generat criza, tot el trebuie s-o rezolve (VIDEO)
16:46 - Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
16:26 - Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
16:18 - Lovitură grea pentru Anamaria Gavrilă. Grupul parlamentar POT se desființează. Ce se întâmplă cu șefa partidului
16:16 - Cum se agață PSD de putere: Au plecat miniștrii din Guvern, dar rămân pe funcții secretarii de stat și alți oameni ai partidului (VIDEO)
15:53 - Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
15:51 - Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
15:39 - Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine îi va înlocui pe miniștrii PSD, care au demisionat din Guvern. Ce minister va prelua chiar el și ce planuri are (VIDEO)