23 apr. 2026, 19:08
Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
Sursa Foto: Captură Video/ YT
  2. Cum a fost depistat agentul
  3. Ce sancțiuni i-au fost aplicate

Un agent din cadrul Biroului Rutier Galaţi, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Cerţeşti, a fost prins de radar circulând cu 121 km/h în localitatea Vârlezi pe DN 24D pe 18 aprilie 2026 la ora 11:25 și a rămas fără permis pentru 120 de zile. Măsurile au fost luate după ce acesta a fost depistat de un echipaj al Formaţiunii Rutiere din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Bujor.

Cum a fost depistat agentul

„La data de 18 aprilie 2026, la ora 11:25, un bărbat, de 26 de ani, din localitatea Cerţeşti, judeţul Galaţi, a fost depistat de un echipaj al Formaţiunii Rutiere din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Bujor şi înregistrat cu aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe DN 24D, în localitatea Vârlezi, cu 121 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 50 km/h. În consecinţă, acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei şi cu măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie”, a declarat Biroul de presă al IPJ Galaţi.

Potrivit detectorului radar radar utilizat de polițiști, agentul a depășit viteza regulamentară cu 71 km/h.

Ce sancțiuni i-au fost aplicate

Agentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei și a primit măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile. În urma constatării faptei i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, astfel încât acesta nu mai poate conduce pe drumurile publice pe durata suspendării.

Amenda și perioada de suspendare au fost aplicate conform prevederilor legale incidente pentru depășirea limitei de viteză într-o localitate unde limita maximă admisă este de 50 km/h. Aceste sancțiuni au fost comunicate de Biroul de presă al IPJ Galați, conform Digi24.

IPJ Galaţi face precizarea că „prevederile legale se aplică în mod egal tuturor participanţilor la trafic, fără excepţie, indiferent de calitatea sau funcţia deţinută de aceştia, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi tratează cu seriozitate orice încălcare a legii”.

