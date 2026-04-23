Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat joi, pentru B1 TV, că problema PSD-ului nu e doar că a încercat să impună PNL-ului să dea alt premier, ci și că „la guvernare sunt mereu cu frâna de mână trasă”. Ciucu a mai afirmat că premierul liberal Ilie Bolojan n-a făcut decât să pună în aplicare programul de guvernare, convenit și cu PSD și pe care PSD l-a tot sabotat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Ciucu: Noi am spus că nu vom mai face coaliție cu PSD

Ciprian Ciucu a afirmat întâi că în consultările de miercuri de la Cotroceni l-a perceput pe președintele Nicușor Dan ca fiind cel care ascultă pe toată lumea.

„PNL acum trei săptămâni printr-un vot în Biroul Politic a decis că atunci când PSD va pica Guvernul, noi nu vom mai face o altă coaliție cu acest partid. Am făcut-o și acum săptămâni, să nu spună că nu i-am pus în temă, și am făcut-o și acum două zile și i-am adus la cunoștință dlui președinte acest lucru. Ei au știut și, totuși, au ales politică”, a continuat liberalul.

Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă

Întrebat dacă mai există cale de împăcare cu PSD, dacă PSD nu va depune moțiunea de cenzură, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nu există cale de împăcare în momentul în care PSD vine și își permite să ne jignească, spunându-ne nouă pe cine să desemnăm premier sau un alt ministru. Deci, aici nu există care de împăcare. Vă dați seama, este o jignire la adresa noastră să ne spună un alt partid că președintele partidului nostru, președinte ales, nu poate să fie prim-ministru. Asta după ce omul a avut cea mai multă bunăvoință, mă refer la Ilie Bolojan, i-a respectat în guvern și nu a făcut nimic altceva decât să pună în aplicare programul de guvernare pe care tot ei l-au sabotat”.

„Problema cu PSD-ul nu este doar aceasta. Problema este că și la guvernare sunt mereu cu frâna de mână trasă. Și este o lipsă de încredere foarte, foarte mare între noi cu actuala conducere și PSD”, a mai acuzat Ciprian Ciucu.