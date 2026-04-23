Acasa » Politică » Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)

Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 apr. 2026, 18:43
Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
Ciprian Ciucu Sursa foto: Captura video b1 TV
Cuprins
  1. Ciucu: Noi am spus că nu vom mai face coaliție cu PSD
  2. Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat joi, pentru B1 TV, că problema PSD-ului nu e doar că a încercat să impună PNL-ului să dea alt premier, ci și că „la guvernare sunt mereu cu frâna de mână trasă”. Ciucu a mai afirmat că premierul liberal Ilie Bolojan n-a făcut decât să pună în aplicare programul de guvernare, convenit și cu PSD și pe care PSD l-a tot sabotat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Ciucu: Noi am spus că nu vom mai face coaliție cu PSD

Ciprian Ciucu a afirmat întâi că în consultările de miercuri de la Cotroceni l-a perceput pe președintele Nicușor Dan ca fiind cel care ascultă pe toată lumea.

„PNL acum trei săptămâni printr-un vot în Biroul Politic a decis că atunci când PSD va pica Guvernul, noi nu vom mai face o altă coaliție cu acest partid. Am făcut-o și acum săptămâni, să nu spună că nu i-am pus în temă, și am făcut-o și acum două zile și i-am adus la cunoștință dlui președinte acest lucru. Ei au știut și, totuși, au ales să arunce țara în criză politică”, a continuat liberalul.

Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă

Întrebat dacă mai există cale de împăcare cu PSD, dacă PSD nu va depune moțiunea de cenzură, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nu există cale de împăcare în momentul în care PSD vine și își permite să ne jignească, spunându-ne nouă pe cine să desemnăm premier sau un alt ministru. Deci, aici nu există care de împăcare. Vă dați seama, este o jignire la adresa noastră să ne spună un alt partid că președintele partidului nostru, președinte ales, nu poate să fie prim-ministru. Asta după ce omul a avut cea mai multă bunăvoință, mă refer la Ilie Bolojan, i-a respectat în guvern și nu a făcut nimic altceva decât să pună în aplicare programul de guvernare pe care tot ei l-au sabotat”.

„Problema cu PSD-ul nu este doar aceasta. Problema este că și la guvernare sunt mereu cu frâna de mână trasă. Și este o lipsă de încredere foarte, foarte mare între noi cu actuala conducere și PSD”, a mai acuzat Ciprian Ciucu.

Citește și...
Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
Politică
Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Politică
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Politică
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Politică
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor
Politică
Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Politică
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Politică
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Politică
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Ultima oră
20:26 - Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”
20:24 - David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
20:23 - Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
19:59 - Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
19:41 - Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
19:40 - Amenzi de peste 50.000 de lei după controlul ANPC la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au constatat inspectorii (FOTO)
19:31 - Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
19:16 - Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
19:08 - Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
18:36 - Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor