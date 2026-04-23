Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că PSD e vinovat în totalitate pentru criza politică în care ne găsim, pentru că de la guvernare după ce, oricum, a tot încălcat protocolul coaliției și a tot colaborat cu AUR în ultimele luni. Buzoianu a mai spus că PSD nu și-a retras miniștrii în numele vreunor principii, ci pur și simplu de nervi pentru că Guvernul Bolojan s-a „atins” de niște grupuri de interese. Ministra USR a mai afirmat că, în anumite condiții, ar fi de acord cu organizarea de alegeri anticipate.

„După o moțiune de cenzură (depusă și/sau votată de PSD), USR nu se reîntoarce la masă cu PSD pentru a negocia. Pentru că, cum să explic, este foarte clar: dacă ai un partener care își încalcă absolut toate articolele din înțelegere, din coaliție, și nu pentru că s-a întâmplat ceva dramatic și n-au trecut niște măsuri de politici publice pe care partidul respectiv le-au susținut, ci pentru că au fost deranjate niște grupuri de interese… Cum să explici românilor că te întorci cu aceiași oameni la masă și cu credibilitatea zero că partenerii respectivi își vor respecta cuvântul?”, a mai declarat Diana Buzoianu, în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Buzoianu, despre criza generată de PSD: O circotecă

„O circotecă. Asta este. Dar este o circotecă, care va costa foarte mult fiecare casă din România. Nu avem cum să ne raportăm altfel, e ca și cum te-ai uita la un delir al unui partid care a vrut să fie la guvernare, a semnat un protocol al coaliției, a încălcat fiecare literă a protocolului și acum zice că nu mai există majoritate. (…)

Normal că un guvern care arată în această criză nu poate să fie un guvern funcțional, dar întrebarea este care a fost propunerea PSD-ului pe mai departe, pentru că la ce asistăm noi acum este pur și simplu un partid care decide să dea foc la casă și urlă ”casa ia foc! casa ia foc!”. Păi bun, dar dacă tot au dat foc la casă, care este soluția lor? Pentru că noi până în momentul de față nu am văzut absolut niciun fel, nicio schiță de soluție propusă, în afară de ”nouă nu ne place că erau niște oameni care ne deranjau grupurile de interese și hai să-i schimbăm pe aceia”, a afirmat Diana Buzoianu.

Buzoianu: N-o să ne mai putem comporta cu PSD ca și cum nimic nu s-a întâmplat

Aceasta a mai spus că PSD ar trebui să-și pună problema cu ce credibilitate va mai rămâne dacă se va alia cu AUR.

„Soluția pentru această criză creată de PSD este în responsabilitatea partidului care a creat această criză. Și spun lucrul acesta cu o foarte mare asumare, pentru că nu se poate să arunci cu totul în aer o țară întreagă și după aceea să te întorci, două săptămâni mai târziu, la masa negocierilor, ca și cum tu deja pornești de la un T0 și toată lumea trebuie să ignore criza uriașă pe care ai creat-o. Acest lucru nu se poate întâmpla.

Și, bun, până la votarea unei moțiuni, să zicem că guvernul este în continuare un guvern care are drepturi de pline, poate să funcționeze, dar vedem deja scenarii periculoase aruncate în stânga și în dreapta de diverse moțiuni, formule care urmează să fie votate. Întrebarea ulterioară este: după ce PSD, dacă își dă mâna cu AUR, pică guvernul, care este versiunea măcar realistă a PSD-ului în care crede că mai are pic de credibilitate?”, a continuat ministra USR.

Buzoianu: PSD a tot colaborat cu AUR în ultimele luni

Întrebat dacă, totuși, nu va fi periculos și ca Guvernul Bolojan să folosească voturi de la AUR, SOS, POT pentru a se menține, Buzoianu a răspuns: „Deci ce s-a menționat până în momentul de față a fost că se voia său, mă rog, că se va încerca să se discute individual cu fiecare parlamentar în parte și în niciun caz nu se va face un fel de, să zicem dacă vreți, formalizare cu niciun partid extremist. Discuția este însă care este matematica parlamentară. (…) Eu cred că se poate să fie legitim la un moment dat și reîntoarcerea la cetățeni. Alegerile anticipate. (…)

Noi suntem aici, în punctul acesta, pentru că PSD a făcut nu o dată, nu de două ori, nu de trei ori, de cincizeci de ori în ultimele luni alianță cu AUR în sensul de a vota lucruri absolut aberante în Parlament. (…) Deci, faptul că există acum un ultim vot pe o moțiune de cenzură nu este că au votat o dată. Este pentru că, efectiv, în ultimele luni de zile au colaborat constant, adică este pur și simplu un final pentru o colaborare care a existat în ultimele luni de zile”.

Buzoianu ar fi de acord cu alegerile anticipate în anumite condiții

„Eu cred că, într-adevăr, individual trebuie să fie purtate discuții pentru a vedea dacă există sau nu o majoritate. Iar în cazul în care nu există o majoritate care să susțină actualul guvern, în cazul în care toate celelalte variante pică și, pur și simplu, nu se găsește o formulă de un alt guvern, în acel moment poate nu este atât de nelegitim să vorbim despre alegeri anticipate”, a mai afirmat ministra USR a Mediului.

Întrebat dacă crede că parlamentarii ar fi dispuși să renunțe la funcții pentru a se organiza anticipatele, mai ales că în afară de AUR toate partidele sunt în scădere în sondaje, Buzoianu a răspuns: „Haideți să o luăm așa, plecăm de la prezumția că partidele, dacă nu susțin alegeri anticipate, vor trebui fiecare dintre parlamentari, individual sau nu știu cum altcumva, să se decidă ce guvern susțin sau ce guvern votează. Vor avea trei variante de vot.

La treia variantă de vot, dacă nu vor susține oricare dintre variantele respective, vom ajunge la alegeri anticipate. Adică este alegerea individuală a parlamentarilor dacă vor sau nu alegeri anticipate. Dar au un număr de trei încercări pentru a putea să decidă dacă își doresc sau nu alegeri anticipate. Și, repet, dacă chiar există această problemă în care nu putem să cădem de acord asupra guvernării țării, reîntoarcerea la cetățeni, la români, la oameni nu mi se pare chiar cea mai dezastroasă variantă din toate variantele”, a mai afrimat aceasta, pentru B1 TV.

Întrebată cum i se pare varianta vehiculată a unui guvernul politic, dar cu premier tehnocrat, Diana Buzoianu a răspuns: „Nu a fost discutat niciun for al USR această variantă și, de altfel, ieri la discuțiile de la Cotroceni nu a fost un scenariu care a fost adus nici măcar o singură secundă în discuție”.