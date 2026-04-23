Lia Olguța Vasilescu a reacționat vehement după ce declarațiile sale privind o posibilă demisie a lui Sorin Grindeanu au fost interpretate diferit în spațiul public.

Cine a supărat-o pe Olguța Vasilescu

susține că mesajul său a fost scos din context și că nu a cerut explicit demisia liderului PSD din fruntea Camerei Deputaților.

„De două zile, observ că toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Știu că ar fi frumos ca partidulețul care a ieșit pe locul 4 în alegeri să vrea să dețină funcția de președinte al Camerei, în locul partidului care a câștigat alegerile parlamentare și are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreți, totuși, să vedem și declarația mea exactă, nu texte convenabile vouă? Eu am declarat textual: „Dacă se denunță coaliția, TOATE FUNCȚIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ține de scaunul de la Camera Deputaților și că în momentul în care coaliția nu mai există poate să își dea demisia”. Toate înseamnă TOATE (premier, miniștri, secretari de stat, prefecți, președintele Senatului, Camerei, șefii de agenții etc). Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…

Ca să nu mai spun că, în afara faptului că sunt vreo 200 de demisii așteptate, Camera Deputaților e SINGURA care nu își poate schimba președintele decât la cererea partidului din care face parte acesta. Decizie constituțională, ce să faci?”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe .

Ce a spus Lia Olguța Vasilescu despre demisia lui Grindeanu

Olguța Vasilescu a explicat la România TV când va putea demisiona Grindeanu.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, a declarat ea.

De ce spune Vasilescu că declarațiile au fost interpretate greșit

Primarul Craiovei acuză o campanie de distorsionare a mesajului său și susține că afirmațiile au fost prezentate selectiv pentru a crea un anumit narativ politic. În opinia sa, discuția reală nu viza o demisie punctuală, ci efectele generale ale unei eventuale ruperi a coaliției asupra tuturor funcțiilor ocupate politic.