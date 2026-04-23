Deputatul Petre Emanoil Neagu a vorbit, joi, despre decizia de a părăsi Partidul Social Democrat și de a se alătura PNL, subliniind că alegerea nu a fost una pripită, ci rezultatul unor discuții și analize îndelungate.

„A fost o decizie destul de dificilă, dar nu a fost o decizie luată la impuls sau peste noapte. Am avut discuții nenumărate atât cu colegii mei de la Buzău, colegii mei parlamentari din toate circumscripțiile electorale, iar practic decizia pe care a luat-o PSD de a retrage sprijinul politic al domnului prim-ministru cred că a fost o decizie absolut nefericită”, a declarat Neagu, la .

Ce reproșuri aduce deputatul PSD-ului

a lansat critici dure la adresa partidului din care a făcut parte, acuzând că direcția actuală favorizează indirect ascensiunea AUR pe scena politică. Acesta a continuat spunând că „PSD în momentul ăsta, și nu vreau să-i supăr pe cei de la AUR, s-a făcut cel mai bun agent electoral al partidului AUR”.

Neagu a insistat asupra ideii că acordurile politice trebuie respectate până la capăt, mai ales atunci când acestea sunt asumate în fața cetățenilor.

„Nu mi se pare normal, în momentul în care noi avem o înțelegere, am semnat un protocol, și nu am semnat un protocol pentru votanții noștri, pentru membri de partid ai unui partid sau altul, am votat un protocol pentru români… Mi se pare firesc când ai o înțelegere să duci drumul până la capăt”, a mai spus el.

Se consideră Petre Neagu un susținător al lui Ilie Bolojan?

Întrebat dacă se identifică drept „Bolojenist”, deputatul a răspuns fără ezitare că ar considera acest lucru o onoare, punctând că decizia sa a fost luată în interesul public.

„M-ar onora acest titlu. Eu cred că am luat o decizie rațională și în spiritul decenței, dacă vreți, pentru că noi, parlamentarii, nu suntem puși să avem interesele unui grup, ci ale țării”.

Petre Neagu a clarificat și poziția sa în momentul votului intern din PSD, când s-a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Nu am votat în niciun fel, pentru că eu mi-am arătat opțiunea și nu avea rost să mă duc să votez”.