Grupul parlamentar POT dispare! Grupul parlamentar al Partidul Oamenilor Tineri din Camera Deputaților își încetează existența după ce 10 deputați au părăsit formațiunea și au cerut schimbarea denumirii grupului în „Uniți pentru România”.

Solicitarea a fost analizată și aprobată de Comisia pentru Regulament, ceea ce duce automat la desființarea grupului POT, care nu mai îndeplinește condiția minimă de membri.

Anamaria și alți cinci membri ai partidului, care făceau parte din grupul parlamentar, rămân în prezent deputați neafiliați, după pierderea structurii parlamentare. Situația vine pe fondul unor tensiuni interne în partid, inclusiv un conflict între liderul formațiunii și deputatul Răzvan Mirel Chiriță, care a cerut schimbarea denumirii grupului.

Cum s-a ajuns la schimbarea denumirii grupului parlamentar

Comisia pentru Regulament s-a reunit marți, 21 aprilie, pentru a analiza solicitarea de redenumire a grupului parlamentar POT, după demisiile în lanț din partid.

Cererea a fost aprobată cu majoritate de voturi, iar concluzia oficială a fost transmisă către conducerea Camerei Deputaților:

„Comisia constată că există 10 deputați aleși pe listele electorale POT membri ai Grupului parlamentar POT (majoritatea din acest grup) care îşi exprimă dorinţa de a modifica denumirea în “Grupul parlamentar Uniţi pentru România”. Comisia recomandă Biroului Permanent al Camerei Deputaților și Comitetului Liderilor de Grup Parlamentar să recunoască, luând act de modificarea denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România””, se arată într-un punct de vedere transmis de Comisia pentru Regulament de la Camera Deputaților, potrivit .

Care este regula pentru formarea grupurilor parlamentare

Potrivit regulamentului, un grup parlamentar din Camera Deputaților trebuie să aibă minimum 10 membri. Grupul POT avea inițial 16 deputați, însă plecarea celor 10 a dus la pierderea acestui prag, ceea ce a determinat desființarea grupului și reorganizarea deputaților rămași.

Situația nu este singulară. Grupul parlamentar POT din Senatul României a fost desființat încă din mai 2025, după ce doi senatori, Liviu-Iulian Fodoca și Ștefan Borțun, și-au anunțat demisiile în plen.