Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat joi, pentru B1 TV, că sunt tot mai puțini contestatari ai lui Ilie Bolojan în PNL și că liberalii „și-au regăsit demnitatea” de când nu mai sunt „brelocul PSD”. Ciucu a mai susținut că în ședința conducerii PNL i-a întrebat pe colegii săi care-l contestă pe Bolojan de ce îl critică pe liderul lor, dar de PSD nu spun niciodată nimic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Ce a spus Ciucu despre „PSD-iștii din PNL”

„Știți ce e culmea? Că și filmul ăsta l-am mai văzut. Adică nu este pentru prima oară. Eu îmi doresc să nu mai fie și să nu fie astfel de . Dar, dacă sunt, am mai văzut acest film, în sensul în care atunci când mergi în opoziție de la putere, de obicei există unii care vor să rămână și se poate fractura. Sper să nu se întâmple acest lucru din tot sufletul, să nu se rupă PNL, dar nici acesta nu este un scenariu pe care să nu-l fi văzut.

Adică, hai să ne uităm și noi cei care urmărim politica de mai mult timp la ce s-a întâmplat în astfel de situații, de crize provocate chiar de către PSD și în trecut, cu ieșirea prematură de la guvernare, aruncatul vinei pe celălalt partid care a rămas la guvernare.

Dar nu mai merge! Adică cred că ne-am ars de prea multe ori și știți vorba aceea, că cine se frige cu ciorbă suflă și-n iaurt. Acum prefer să suflu și în iaurt decât să mai am încredere în PSD”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.

Acesta a mai afirmat că PNL n-are nicio problemă să meargă în Opoziție, inclusiv cu Ilie Bolojan lider de partid.

Ciucu: Cei care-l contestă pe Bolojan în PNL sunt din ce în ce mai timizi și mai puțini

„În momentul de față, Ilie Bolojan este de vreo două, trei ori la încădere peste partid. Larga majoritate a partidului este cu Ilie Bolojan. Larga majoritate! Sunt câțiva colegi – nu i-aș mai numi PSD-ști, în fine – care îl contestă și care și în Birou Politic Național i-au reproșat diferite lucruri, dar nu i-am auzit criticând PSD. Există acești colegi, le-am reproșat acest lucru în Birou Politic: domnule, văd că tot timpul nu vă convine ceva la Ilie Bolojan, îi căutați pricină, dar v-am auzit vreodată zicând ceva de PSD sau de Grindeanu? Le-am zis-o. Deci nu-i fac PSD-uri, dar le-am zis-o. Le-am zis acest lucru, da? Asta n-au mai dat pe stenograme…

Deci, în momentul de față, și pentru că noi știm că a redevenit brelocul PSD cu (premier) tehnocrat sau fără tehnocrat este sfârșitul marelui PNL, partid istoric format în 1875, eu vreau ca după noi să vină și alte generații de liberali, nu vrem să redevenim brelocul PSD.

Colegii mei și-au regăsit demnitatea în aceste ultime luni, să știți. Și să știți că, chiar dacă nu mai sunt aceleași privilegii ca înainte, să știți că le place și libertatea de a gândi cu mintea lor, și demnitatea, și faptul că se întâmplă lucruri bune pentru România. Este ce avem noi ca partid nevoie.

Adică cei care-l contestă pe Ilie Bolojan sunt din ce în ce mai timizi și mai puțini. Asta vreau să spun. Tocmai pentru că suntem în antiteză cu PSD. PSD are, poate, un scor mai mare, iar președintele lor este mult sub ei, la o treime decât sunt ei, să zic, în sondaje, sau la jumătate, iar la noi este invers. Președintele este mult pentru partid. Important este ca partidul să fie cu el, să facă acest transfer de încredere și dinspre Ilie Bolojan către partid”, a mai declarat Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.