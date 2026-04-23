Acasa » Politică » Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie

Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie

Traian Avarvarei
23 apr. 2026, 17:02
Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie
Ciprian Șerban (PSD). Sursa foto: Ciprian Șerban / Facebook
Cuprins
  1. Cum explică Ciprian Șerban scumpirile la metrou în ultima zi la minister
  2. Cu cât se scumpesc biletele la metrou

Ciprian Șerban (PSD) a demisionat, joi, din funcția de ministru al Transporturilor, la fel cum au procedat și restul miniștrilor social-democrați. Cu doar o zi înainte de demisie, însă, el a aprobat cererea Metrorex ca biletele de metrou să se scumpească substanțial. Asta deși călătoriile cu metroul deja trecuseră printr-o majorare consistentă de preț chiar anul trecut. Întrebat de ce a procedat astfel, Șerban a dat vina pe Consiliul de Administrație al Metrorex.

Cum explică Ciprian Șerban scumpirile la metrou în ultima zi la minister

Întrebat cum răspunde acuzațiilor că ar fi „detonat o bombă” prin aprobarea scumpirii, apoi a plecat, Șerban a răspuns: „Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră știți că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administrație, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administrație. A urmat toți pașii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin”.

„Mai mult, tot obișnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creștere a prețului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care și-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administrație”, a mai spus social-democratul, potrivit Agerpres.

Cu cât se scumpesc biletele la metrou

Din 1 mai, o călătorie cu metroul va fi cu 40% mai scumpă decât e acum. Asta deși biletele s-au scumpit semnificativ și în ianuarie 2025.

Cu cât se vor scumpi biletele de metrou:

  • O călătorie: 5 → 7 lei
  • Două călătorii: 10 → 14 lei
  • 10 călătorii: 40 → 55 lei

Sunt creșteri de preț semnificative și la abonamente:

  • Abonament 24 ore: 12 → 18 lei
  • Abonament 72 ore: 35 → 50 lei
  • Abonament săptămânal: 45 → 60 lei
  • Abonament lunar: 100 → 140 lei
  • Abonament 6 luni: 500 → 700 lei
  • Abonament anual: 900 → 1.300 lei
Citește și...
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Politică
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Lia Olguța Vasilescu s-a enervat tare și a pus tunurile pe susținătorii premierului: „Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi”
Politică
Lia Olguța Vasilescu s-a enervat tare și a pus tunurile pe susținătorii premierului: „Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi”
Buzoianu: PSD a plecat din Guvern că i-am deranjat grupurile de interese. A dat foc la casă și acum urlă ”casa ia foc!”. PSD a generat criza, tot el trebuie s-o rezolve (VIDEO)
Politică
Buzoianu: PSD a plecat din Guvern că i-am deranjat grupurile de interese. A dat foc la casă și acum urlă ”casa ia foc!”. PSD a generat criza, tot el trebuie s-o rezolve (VIDEO)
Lovitură grea pentru Anamaria Gavrilă. Grupul parlamentar POT se desființează. Ce se întâmplă cu șefa partidului
Politică
Lovitură grea pentru Anamaria Gavrilă. Grupul parlamentar POT se desființează. Ce se întâmplă cu șefa partidului
Cum se agață PSD de putere: Au plecat miniștrii din Guvern, dar rămân pe funcții secretarii de stat și alți oameni ai partidului (VIDEO)
Politică
Cum se agață PSD de putere: Au plecat miniștrii din Guvern, dar rămân pe funcții secretarii de stat și alți oameni ai partidului (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine îi va înlocui pe miniștrii PSD, care au demisionat din Guvern. Ce minister va prelua chiar el și ce planuri are (VIDEO)
Politică
Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine îi va înlocui pe miniștrii PSD, care au demisionat din Guvern. Ce minister va prelua chiar el și ce planuri are (VIDEO)
Dinu Iancu Sălăjanu s-a autosuspendat de la șefia PNL Sălaj, după ce presa a semnalat că nu a renunțat la funcție, deși se află sub control judiciar
Politică
Dinu Iancu Sălăjanu s-a autosuspendat de la șefia PNL Sălaj, după ce presa a semnalat că nu a renunțat la funcție, deși se află sub control judiciar
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după ce s-a decis în PE să i se ridice imunitatea parlamentară: „M-ați martirizat, fătălăilor! V-ați semnat condamnarea! TIC-TAC”
Politică
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după ce s-a decis în PE să i se ridice imunitatea parlamentară: „M-ați martirizat, fătălăilor! V-ați semnat condamnarea! TIC-TAC”
Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați
Politică
Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați
Ilie Bolojan a pregătit „planul B”. Ce urmează după plecarea PSD din Guvern
Politică
Ilie Bolojan a pregătit „planul B”. Ce urmează după plecarea PSD din Guvern
Ultima oră
17:28 - Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
17:28 - Lia Olguța Vasilescu s-a enervat tare și a pus tunurile pe susținătorii premierului: „Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi”
16:52 - Buzoianu: PSD a plecat din Guvern că i-am deranjat grupurile de interese. A dat foc la casă și acum urlă ”casa ia foc!”. PSD a generat criza, tot el trebuie s-o rezolve (VIDEO)
16:46 - Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
16:26 - Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
16:18 - Lovitură grea pentru Anamaria Gavrilă. Grupul parlamentar POT se desființează. Ce se întâmplă cu șefa partidului
16:16 - Cum se agață PSD de putere: Au plecat miniștrii din Guvern, dar rămân pe funcții secretarii de stat și alți oameni ai partidului (VIDEO)
15:53 - Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
15:51 - Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
15:39 - Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine îi va înlocui pe miniștrii PSD, care au demisionat din Guvern. Ce minister va prelua chiar el și ce planuri are (VIDEO)