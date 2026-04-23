Ciprian Șerban (PSD) , joi, din funcția de ministru al Transporturilor, la fel cum au procedat și restul miniștrilor social-democrați. Cu doar o zi înainte de demisie, însă, el a aprobat cererea Metrorex ca biletele de metrou substanțial. Asta deși călătoriile cu metroul deja trecuseră printr-o majorare consistentă de preț chiar anul trecut. Întrebat de ce a procedat astfel, Șerban a dat vina pe Consiliul de Administrație al Metrorex.

Cum explică Ciprian Șerban scumpirile la metrou în ultima zi la minister

Întrebat cum răspunde acuzațiilor că ar fi „detonat o bombă” prin aprobarea scumpirii, apoi a plecat, Șerban a răspuns: „Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră știți că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administrație, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administrație. A urmat toți pașii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin”.

„Mai mult, tot obișnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creștere a prețului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care și-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administrație”, a mai spus social-democratul, potrivit

Cu cât se scumpesc biletele la metrou

Din 1 mai, o călătorie cu metroul va fi cu 40% mai scumpă decât e acum. Asta deși biletele s-au scumpit semnificativ și în ianuarie 2025.

Cu cât se vor scumpi biletele de metrou: