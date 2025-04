Dominic Fritz a dezvăluit care sunt argumentele Elenei Lasconi pentru care nu vrea să se retragă din cursa pentru prezidențiale: „Ea este convinsă” / “Mâine am convocat un Comitet Politic informal” (VIDEO)

, vicepreședinte USR și primar al Timișoarei, a precizat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, care sunt argumentele pentru care nu vrea să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale.

„Ea este convinsă că mai are 3 săptămâni și poate să recupereze acest decalaj”

“Acum, ea nu duce lipsă de expunere media și chiar și în aceste ore își argumentează, cumva, propriul caz. Ea este convinsă că mai are 3 săptămâni și poate să recupereze acest decalaj și poate să convingă nehotărâții sau pe alții și să ajungă de la 4 % la 20 %.

Din păcate, nu prea există nimeni care mai are acest crez. Există acum, în interiorul partidului, mulți care zic că indiferent de un posibil eșec, trebuia să mergem până la capăt cu ea, dar se pare că, totuși, o majoritate spun că din responsabilitate pentru țară, noi nu puteam să mergem mai departe, știind aceste cifre. Vă imaginați ce ar fi fost să rateze Nicușor Dan, la mustață, intrarea în turul 2 și peste trei-patru săptămâni m-ați fi întrebat ‘domnul Fritz, n-ați avut sondaje, nu ați știut? De ce?’

Și tocmai de aceea a fost o decizie dureroasă și da, recunosc, că până aseară eu am sperat, am crezut, am muncit să fie o decizie consensuală, să mergem în fața României împreună cu Elena Lasconi și să oferim o cale să nu ajungem acolo”, a explicat Fritz.

„Mâine am convocat un Comitet Politic informal”

Dominic Fritz a precizat că au convocat mâine un Comitet politic informal pentru a vota susținerea unui independent la prezidențiale, și anume, a lui Nicușor Dan.

“Da, deci strict formal, într-adevăr, Biroul Național nu are puterea să încheie alianțe politice, de exemplu, pentru susținerea unui independent. Tocmai de aceea noi am convocat un Comitet Politic, unde sunt toți liderii din țară, cam 200-300 de oameni, lideri de grup din Consilii locale, primarii, parlamentarii. Deci e un grup mult mai larg și acest Comitet Politic poate să ia aceste decizii. Și mâine am convocat un Comitet Politic informal, pentru că perioada de convocare de 15 zile și nu credem că țara mai trebuie să aștepte 15 zile până să afle acest vot”, a mai adăugat primarul Timișoarei.