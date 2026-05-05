BREAKING NEWS: Guvernul Bolojan a căzut! PSD și AUR au dat lovitura în Parlament. Moțiunea de cenzură a trecut, iar România e într-o criză politică totală

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut astăzi în parlament, deschizând oficial o nouă criză politică într-un moment deja tensionat pentru România.

„STOP planul Bolojan!” – votul care a răsturnat Guvernul

Documentul, intitulat „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a activelor statului”, a fost semnat de 254 de parlamentari și avea nevoie de minimum 233 de voturi pentru a fi adoptat. Au fost însă multe peste: 281 de parlamentari au votat pentru căderea lui Bolojan.

PSD și AUR porneau de la 219 voturi sigure, iar calculele politice din ultimele zile indicau că sprijinul suplimentar din partea independenților, POT, PACE și altor parlamentari neafiliați va putea înclina decisiv balanța.

Bolojan, executat politic în Parlament: „moțiunea este mincinoasă!”

În plen, a respins acuzațiile și a catalogat moțiunea drept „mincinoasă, cinică și artificială”, acuzând PSD de ipocrizie și întrebând direct: „Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern?”.

El a susținut că măsurile de austeritate și reformele fiscale contestate au fost asumate împreună cu foștii parteneri de coaliție și că retragerea PSD reprezintă mai degrabă o manevră politică decât o ruptură de principiu.

Totodată, Bolojan a avertizat că prăbușirea executivului riscă să afecteze stabilitatea financiară, accesul la fondurile europene și credibilitatea externă a României.

Alianța care a șocat scena politică: PSD și AUR, umăr la umăr

De partea cealaltă, liderii PSD și AUR au susținut că Guvernul a pierdut legitimitatea politică și socială, acuzând Cabinetul de măsuri economice dure, lipsă de dialog și gestionare defectuoasă a deficitului bugetar.

PSD, care ieșise anterior de la guvernare, a încercat să se poziționeze ca alternativă de stabilitate, în timp ce AUR a transformat votul într-un test de forță împotriva actualei majorități pro-europene.

Colaborarea oficială dintre cele două partide a fost una dintre cele mai controversate teme ale zilei, Bolojan afirmând că prin această alianță „PSD și AUR au oficializat această colaborare”.

Cine vine după Bolojan? Palatul Cotroceni începe jocul succesiunii

Odată cu adoptarea moțiunii, Guvernul Bolojan este demis, însă premierul rămâne în funcție doar ca interimar până la desemnarea unui nou executiv.

Conform Constituției, un guvern interimar are atribuții limitate și poate gestiona doar treburile curente ale administrației, fără decizii majore de politică publică. urmează acum să înceapă consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui nou prim-ministru.

Primele scenarii indică fie refacerea unei coaliții pro-europene cu un alt premier liberal sau tehnocrat, fie o negociere dificilă cu PSD pentru revenirea acestuia la guvernare, însă fără Bolojan în fruntea executivului.

Pentru România, votul de astăzi nu înseamnă doar căderea unui guvern, ci începutul unei perioade de instabilitate politică într-un moment în care presiunea economică este deja ridicată: deficit mare, costuri de împrumut în creștere și riscul afectării fondurilor europene.

Moțiunea a fost prezentată ca o sancțiune politică împotriva lui Ilie Bolojan, dar efectele ei vor depăși cu mult soarta unui singur premier — ele vor influența direcția întregii guvernări în lunile următoare.