Scandal în Parlament: Anamaria Gavrilă și-a atacat foștii colegi din POT, chiar la votul moțiunii. „M-ați trădat, ați trădat alegătorii"

Ana Maria
05 mai 2026, 13:36
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. Ce le-a reproșat Gavrilă celor care au părăsit POT
  2. Cum vor vota parlamentarii POT și PACE
  3. Cum se desfășoară ședința din Parlament

Anamaria Gavrilă i-a criticat la votul moțiunii de cenzură pe parlamentarii care au părăsit POT. Lidera partidului a avut un discurs extrem de dur în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor.

Ce le-a reproșat Gavrilă celor care au părăsit POT

Aceasta i-a acuzat pe parlamentarii care au părăsit partidul în ultimele luni că au trădat atât formațiunea, cât și electoratul care i-a trimis în Legislativ.

Alegătorii POT își doresc acest guvern demis, iar noi parlamentarii POT vom face doar ceea ce își doresc alegătorii noștri. Așadar, parlamentarii POT vor vota la vedere această moțiune pentru că își doresc ca acest guvern care îi are pe exterminatorii României, USR, să plece. Și încă ceva: cei care au trădat POT, cei care au trădat alegătorii POT, cei care m-au trădat pe mine pentru a-și negocia funcții pe la consulate și avantaje cu acest guvern și au încercat să fure grupul, să-l redenumească, ce gest josnic, fără caracter, un caracter care arată că ești invalidat total politic. Nu poți să faci singur, deci încerci să furi. M-ați trădat pe mine, POT, dar și mai grav ați trădat alegătorii, care au mers într-un suflet să pună ștampila pe POT. ”, a declarat Gavrilă, potrivit Știripesurse.

Cum vor vota parlamentarii POT și PACE

În același discurs, Anamaria Gavrilă a anunțat că parlamentarii POT vor vota „la vedere” moțiunea de cenzură, subliniind că această decizie reflectă dorința alegătorilor partidului.

De asemenea, din partea grupului PACE, Nadia Cosmina a transmis că și colegii săi vor susține moțiunea.

Orice vot care îl dați astăzi îl dați pentru români”, a precizat aceasta.

Cum se desfășoară ședința din Parlament

Ședința plenului reunit al Parlamentului este condusă de Mircea Abrudean, care a anunțat prezența a 402 parlamentari din totalul de 464.

Dezbaterile au loc atât cu participare fizică, cât și online, însă votul final va fi exprimat exclusiv în sală.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari din PSD, AUR și PACE – Întâi România.

Pentru a fi adoptată, este nevoie de minimum 233 de voturi favorabile, iar votul va fi unul secret, exprimat cu bile.

