Varujan Pambuccian a făcut un apel la reconciliere între PSD și PNL, de la tribuna Parlamentului, în contextul moțiunii de cenzură.

De la tribuna Parlamentului, liderul minoritățillor naționale a declarat că România nu poate continua pe drumul euroatlantic în afara unei guvernări consturite în jurul „nucleului PSD – PNL”. El a făcut, practic, un apel la politicienii celor două partide să pună interesul public deasupra propriilor orgolii și să revină la masa negocierilor, după .

„Speram ca atunci când s-a instituit coaliţia că acest război se va încheia. Nu s-a încheiat şi lucrul ăsta nu are un vinovat, ci doi, în egală măsură. Nu ştiu cum se va încheia moţiunea asta, dar ştiu sigur că de mâine va trebui să revenim la masa coaliţiei”, a declarat Pambuccian de la tribuna Parlamentului.

PSD a ieșit de la guvernare, în urma votului dat de majoritatea membrilor de partid și a depus, alături de AUR, o moțiune pentru demiterea guvernului Bolojan. De partea cealaltă, PNL și USR au încercat să atragă de partea lor suficienți traseiști politici, care să susțină un guvern minoritar. În acest context, liderul grupului minorităților a precizat că este nevoie de o reașezare pentru o analiză și pentru a găsi noi soluții.

„Va trebui să discutăm ce nu a funcţionat şi ce trebuie făcut, pentru că în afara acestui nucleu PSD-PNL nu vreau să mă gândesc ce se poate întâmpla şi cum poate arăta un drum echilibrat către zona euroatlantică în care ne dorim cu toţii să stăm”, a mai spus liderul minorităților.

Parlamentarii minorităților votează după conștiință

Varujan Pambuccian a mai afirmat, în discursul pe care l-a susținut, că membrii grupului minorităţilor sunt liberi să voteze după cum doresc.

„Am hotărât să procedăm aşa pentru că ne respectăm unii pe ceilalţi. La noi nu au existat niciodată războaie şi nu vor exista” a afirmat Pambuccian.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan se votează marţi în plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.