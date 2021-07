Florin Cîțu, despre decizia CCR privind Avocatul Poporului: „Nu ştiu pe ce temei au luat decizia, vom vedea şi apoi vom lua decizia în coaliţie”

Premierul Florin Cîțu a reacționat marți seara la decizia CCR potrivit căreia revocarea Avocatului Poporului a fost neconstituțională. Acesta a precizat că va aștepta motivarea judecătorilor CCR și că o decizie va fi luată în coaliția de guvernare.

”Nu ştiu pe ce temei au luat decizia, vom vedea şi apoi vom lua decizia în coaliţie”, a declarat premierul Florin Cîţu la Digi 24.

Acesta a subliniat că Avocatul Poporului se află în subordinea Parlamentului României:

”Aici aş vrea ca – până să am o opinie – aş vrea să văd motivarea CCR. Tot ce ştim acum este că această instituţie este în subordinea Parlamentului. Are independenţă, dar nu are independenţa să fie iresponsabilă, d

e exemplu. Evaluarea o face Parlamentul României”.

Revocarea Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului este neconstituţională, au decis marţi judecătorii CCR, în urma sesizării depuse de PSD